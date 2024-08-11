Aşkınız Ne Kadar Büyük?
Aşkınız Ne Kadar Büyük?
Aşkın gücünü ölçmek zor olabilir, ama bu test sana ilişkinin derinliklerini ve sevginin ne kadar büyük olduğunu anlaman için yardımcı olacak. Aşağıdaki soruları dürüstçe yanıtla ve ilişkinin büyüklüğünü keşfet!
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1. Partnerinle ne kadar sık vakit geçiriyorsunuz?
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2. Partnerinle geçirdiğin zamanlarda en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
3. Partnerinin sana en çok hangi şekilde destek olduğunu hissediyorsun?
4. Bir tartışma yaşadığınızda nasıl tepki veriyorsunuz?
5. Partnerinle gelecek hakkında konuşuyor musunuz?
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6. Partnerine olan sevgin nasıl bir duyguya dayanıyor?
7. Partnerinle birlikte olmayı dört gözle beklediğin anlar var mı?
8. Partnerine ne sıklıkla iltifat ediyorsun?
9. Partnerinle birlikte yaptığınız aktivitelerden en çok hangisini özlüyorsun?
10. Partnerinle birlikte olmayı nasıl tarif edersin?
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Aşkınız sonsuz ve derin
Güçlü ve tutkulu aşk
Sakin ve sabit aşk
Kırılgan ve belirsiz aşk
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