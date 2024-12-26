Yaşadığınız Aşk Hangi Mevsim Gibi Hissettiriyor?
Yaşadığınız Aşk Hangi Mevsim Gibi Hissettiriyor?
Bu test, aşkınızı hangi mevsimle özdeşleştirdiğinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Hazır mısın? O halde başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Diyelim ki, farklı bir ülkeye taşınacaksınız. Çift olarak bu seçeneklerden hangisini tercih ederdiniz?
3. Karakter olarak birbirinize benzediğinizi söyleyebilir misin?
4. Peki, ilişkisel olarak hangi evredesiniz?
5. Parterini bir hava durumuna benzetecek olsan bu ne olurdu?
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6. Bu görsel sana nasıl hissettirdi?
7. Hangi date tercihi sizin için daha romantik?
8. Son olarak, partnerinin burcunu öğrenelim!
Yaz!
Kış!
İlkbahar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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