Yaşadığınız Aşk Hangi Mevsim Gibi Hissettiriyor?

Yaşadığınız ilişki, tıpkı bir kış mevsimi gibi; sakin ve içten. İletişiminiz, kar tanelerinin yavaşça düşmesi kadar nazik. Birbirinizin hislerini anlamak için gösterdiğiniz çaba, soğuk havada sıcak bir örtü gibi. Karakterleriniz zıt; biri sakin, diğeri dışa dönük. Ancak bu zıtlık, aranızdaki sıcaklığı artırıyor. Bu ilişki, kışın en soğuk günlerinde bile içten bir sıcaklık barındırıyor.