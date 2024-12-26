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Konusu Belli Oldu! Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Hakkında Öğrendiğimiz Tüm Detaylar

Konusu Belli Oldu! Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Hakkında Öğrendiğimiz Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.12.2024 - 23:03

Christopher Nolan yeni filmi için çalışmalara başladı. 2026'da çıkacağı duyurulan film şimdiden büyük heyecan uyandırdı. Nolan hayranları yeni film hakkında detayları beklerken ilk haber geldi. Filmin konusu belli oldu. Nolan'ın 2026'da çıkacak yeni filmi The Odyssey olacak. Filmin vizyon tarihi de netleşti. Bir aksaklık olmazsa The Odyssey 17 temmuz 2026'da bizlerle buluşacak.

Kaynak: https://eksiseyler.com/christopher-no...
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Christopher Nolan yeni filmi ile ilgili detayları sır gibi saklıyordu. Nolan hayranlarının merakını giderecek detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Christopher Nolan yeni filmi ile ilgili detayları sır gibi saklıyordu. Nolan hayranlarının merakını giderecek detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

17 temmuz 2026'da vizyona girmesi beklenen filmin konusu Odysseus'tan ilham alıyor. Homeros'un Odysseia eserinden uyarlanacak filmin ismi ise The Odyssey olacak.

17 temmuz 2026'da vizyona girmesi beklenen filmin konusu Odysseus'tan ilham alıyor. Homeros'un Odysseia eserinden uyarlanacak filmin ismi ise The Odyssey olacak.

Aksiyon dalında işlenecek filmde Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonraki 10 senelik yolculuğu işlenecek.

Aksiyon dalında işlenecek filmde Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonraki 10 senelik yolculuğu işlenecek.

Kadro da şahane görünüyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson gibi isimlerin rol alacağı film 2025'te çekimlere başlayacak.

Kadro da şahane görünüyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson gibi isimlerin rol alacağı film 2025'te çekimlere başlayacak.

Nolan'ın Robert Downey Jr.'ı da istediği ancak Avengers çekimlerinden dolayı kabul etmediği konuşuluyor. Nolan filmde senaristliği ve yapımcılığı eşi Emma Thomas ile birlikte yapacak. Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Nolan'ın Robert Downey Jr.'ı da istediği ancak Avengers çekimlerinden dolayı kabul etmediği konuşuluyor. Nolan filmde senaristliği ve yapımcılığı eşi Emma Thomas ile birlikte yapacak. Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Arwen

Eee hani vampirliydi? 😢

Seremoni

Temmuzun haberini şimdiden vermek neyin kafası, unutacağız 😒

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