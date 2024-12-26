Konusu Belli Oldu! Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Hakkında Öğrendiğimiz Tüm Detaylar

Christopher Nolan yeni filmi için çalışmalara başladı. 2026'da çıkacağı duyurulan film şimdiden büyük heyecan uyandırdı. Nolan hayranları yeni film hakkında detayları beklerken ilk haber geldi. Filmin konusu belli oldu. Nolan'ın 2026'da çıkacak yeni filmi The Odyssey olacak. Filmin vizyon tarihi de netleşti. Bir aksaklık olmazsa The Odyssey 17 temmuz 2026'da bizlerle buluşacak.