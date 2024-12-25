"Kaldırırsak Yerine Ne Koyacağız?": RTÜK Gündüz Kuşağına Yeniden El Atıyor!
"Kaldırırsak Yerine Ne Koyacağız?": RTÜK Gündüz Kuşağına Yeniden El Atıyor!
Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, gündüz kuşağı programları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım.' dedi. 'Ancak kaldırırsak yerine ne koyacağız, bilmiyoruz.' diye konuştu. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu kuşağı programlara sıkı denetim geleceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK Başkanı'nın gündeminde gündüz kuşağı programları vardı. Şahin, kendilerine gelen bazı eleştirilerden bahsederek haksızlığa maruz kaldıklarını açıkladı:
"Sanki 'RTÜK, gündüz kuşağı programlarını koruyor, kolluyor ve bunlarla ilgili cezasızlık var' gibi bir yanlış algılama var. Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım." diyen Şahin bu programlar kalkınca yerine ne geleceğini bilemediklerini söyledi.
Son olarak Şahin, gündüz kuşağı programlarına ilişkin kadına yönelik şiddeti özendirenlerle ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde yapacaklarını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın