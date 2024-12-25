"Kaldırırsak Yerine Ne Koyacağız?": RTÜK Gündüz Kuşağına Yeniden El Atıyor!

'Fakat o kadar çok izlenen ve asla terkedilmeyecek ve vazgeçilmez olduğu bir dönem ki yayın kaldırılınca yerine neyin geleceğini bilmiyoruz.

Hepimizin özlemi geçmiş dönemdeki aile programları, keşke olsa. Ne Türkiye eski Türkiye, ne izleyici eski izleyici ne de bizim duygularımız eski duygular. Ama bu demek değildir ki bunlardan vazgeçeceğiz ve bize dayatılanı izleyeceğiz. Zaten bize dayatılanı izlemeyelim diye bunları yapıyoruz'