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"Kaldırırsak Yerine Ne Koyacağız?": RTÜK Gündüz Kuşağına Yeniden El Atıyor!

"Kaldırırsak Yerine Ne Koyacağız?": RTÜK Gündüz Kuşağına Yeniden El Atıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.12.2024 - 10:57

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, gündüz kuşağı programları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım.' dedi. 'Ancak kaldırırsak yerine ne koyacağız, bilmiyoruz.' diye konuştu. Ayrıca önümüzdeki günlerde bu kuşağı programlara sıkı denetim geleceğini açıkladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı.

RTÜK Başkanı'nın gündeminde gündüz kuşağı programları vardı. Şahin, kendilerine gelen bazı eleştirilerden bahsederek haksızlığa maruz kaldıklarını açıkladı:

RTÜK Başkanı'nın gündeminde gündüz kuşağı programları vardı. Şahin, kendilerine gelen bazı eleştirilerden bahsederek haksızlığa maruz kaldıklarını açıkladı:

'Bir yapım, bir dizi, bir program veyahut da bir film olmasın ki kadına yönelik şiddet var ise ceza almamış olsun. Az da olsa çok da az olsa mutlaka müeyyide uyguluyoruz.'

"Sanki 'RTÜK, gündüz kuşağı programlarını koruyor, kolluyor ve bunlarla ilgili cezasızlık var' gibi bir yanlış algılama var. Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım." diyen Şahin bu programlar kalkınca yerine ne geleceğini bilemediklerini söyledi.

"Sanki 'RTÜK, gündüz kuşağı programlarını koruyor, kolluyor ve bunlarla ilgili cezasızlık var' gibi bir yanlış algılama var. Siz gündüz programına ne kadar karşıysanız ben de o kadar karşıyım." diyen Şahin bu programlar kalkınca yerine ne geleceğini bilemediklerini söyledi.

'Fakat o kadar çok izlenen ve asla terkedilmeyecek ve vazgeçilmez olduğu bir dönem ki yayın kaldırılınca yerine neyin geleceğini bilmiyoruz.

Hepimizin özlemi geçmiş dönemdeki aile programları, keşke olsa. Ne Türkiye eski Türkiye, ne izleyici eski izleyici ne de bizim duygularımız eski duygular. Ama bu demek değildir ki bunlardan vazgeçeceğiz ve bize dayatılanı izleyeceğiz. Zaten bize dayatılanı izlemeyelim diye bunları yapıyoruz'

Son olarak Şahin, gündüz kuşağı programlarına ilişkin kadına yönelik şiddeti özendirenlerle ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde yapacaklarını açıkladı.

Son olarak Şahin, gündüz kuşağı programlarına ilişkin kadına yönelik şiddeti özendirenlerle ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde yapacaklarını açıkladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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