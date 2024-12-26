Kerem Bürsin ve Melis Sezen Başrolde: Onur Ünlü'nün Yeni Filmine İzleyiciden Gelen İlk Yorumlar...
Kerem Bürsin ve Melis Sezen Başrolde: Onur Ünlü'nün Yeni Filmine İzleyiciden Gelen İlk Yorumlar...
Onur Ünlü’nün merakla beklenen yeni filmi Şımarık, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluştu. Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrollerde yer aldığı film, galasında büyük ilgi gördü. Şımarık, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’na yolculuk eden bir gencin hikayesini anlatıyor. İzleyicilere hem tarihi hem de günümüz dünyasıyla eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlayan bu film, sinema salonlarında yerini aldı. İşte izleyiciden gelen ilk tepkiler...
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Onur Ünlü’nün merakla beklenen yeni filmi Şımarık, 20 Aralık’ta sinemaseverlerle buluştu. Başrollerinde Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı yapım, galasında izleyicilerden büyük beğeni topladı.
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Sıra dışı hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Şımarık, Rus yapımı Son of a Rich filminden uyarlanmış.
Film, zengin ve sorumsuz bir genç olan Mete’nin (Kerem Bürsin), babası (Ahmet Mümtaz Taylan) tarafından bir ders verilmek üzere 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’na gönderilmesini konu alıyor.
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan ve Efekan Can gibi isimler de yer alıyor. Uyarlama senaryosunu Murat Dişli’nin yazdığı ve Kunay Film’in yapımcılığını üstlendiği Şımarık, izleyicilere hem günümüzden hem de 16. yüzyıldan esintiler sunarak, benzersiz bir sinema deneyimi vaat ediyor.
İşte izleyicinin ilk yorumları...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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