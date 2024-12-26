Kerem Bürsin ve Melis Sezen Başrolde: Onur Ünlü'nün Yeni Filmine İzleyiciden Gelen İlk Yorumlar...

Bir anda kendini bambaşka bir zaman diliminde ve bir seyis olarak yaşam mücadelesi verirken bulan Mete, bu yeni dünyaya adapte olmaya çalışırken Sami’nin (Erkan Kolçak Köstendil) gizemli planlarından habersizdir. Asena (Melis Sezen) ile tanışması ise Mete’yi bambaşka bir serüvene sürükler.