Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangının Ardından Yeni Bölümler Askıya Alındı: Oyunculardan Tepki Yükseldi!
Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangının Ardından Yeni Bölümler Askıya Alındı: Oyunculardan Tepki Yükseldi!
NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmedi. Önce ailenin gerçek üyelerinin diziye açtığı dava ve ardından bugünkü feci yangın haberi. Şakir Paşa Ailesi setinde herkesi korkutan bir yangın olayı yaşandı. Büyükada'daki 7 dönümlük devasa bir alanda inşa edilen ve çekimlerin merkezi olan Şakir Paşa Köşkü, çıkan yangında tamamen kül oldu. Dizinin çekimleri aksadığı için yeni bölümler askıya alındı. Oyunculardan tepki yükseldi.
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NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmedi. Önce ailenin gerçek üyelerinin diziye açtığı dava ve ardından bugünkü feci yangın haberi!
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Şakir Paşa Ailesi setinde herkesi korkutan bir yangın olayı yaşandı. Büyükada'daki 7 dönümlük devasa bir alanda inşa edilen ve çekimlerin merkezi olan Şakir Paşa Köşkü, çıkan yangında tamamen kül oldu.
Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, yangın 26 Aralık saat 01.30 civarında başladı. Olay sırasında set ekibi büyük bir panik yaşarken, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele verildi.
Çalışma saatleri içerisinde olmadığı için can kaybı yaşanmayan yangının bir sabotaj olduğu da iddia edildi. Ancak henüz rapor gelmedi.
Dizi ekibi, çok kısa sürede Şakir Paşa Köşkü'nü tekrardan inşa edip çekimlere devam edeceklerini, fakat bu süreçte bir süre yayınlanamayacaklarını açıkladı. Açıklamanın ardından oyunculardan da tepkiler geldi.
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Dizide Cevat karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yangına üzüntüsünü böyle dile getirdi.
Dizinin Sümbül'ü Helin Kandemir ise "Yaradır, sarılır" yazdı. Dizinin sevenleri yeni bölümü heyecanla beklemeye devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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