Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangının Ardından Yeni Bölümler Askıya Alındı: Oyunculardan Tepki Yükseldi!

NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmedi. Önce ailenin gerçek üyelerinin diziye açtığı dava ve ardından bugünkü feci yangın haberi. Şakir Paşa Ailesi setinde herkesi korkutan bir yangın olayı yaşandı. Büyükada'daki 7 dönümlük devasa bir alanda inşa edilen ve çekimlerin merkezi olan Şakir Paşa Köşkü, çıkan yangında tamamen kül oldu. Dizinin çekimleri aksadığı için yeni bölümler askıya alındı. Oyunculardan tepki yükseldi.