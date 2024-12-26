Müge Anlı'ya Çıkan Erkan’ın Beyin Yakan Romantizm Anlayışı: "Avlanıp Gelince Eşim Çıtır Çıtır Yerdi..."

Geçtiğimiz gün Erkan Kurak, Müge Anlı'ya karısının kaybolduğunu söyleyerek katıldı. Eşi Cemile Kurak'ın Ankara'ya zeytin toplamaya gittiğini bilen adam bir daha izine rastlayamadı. Eşini çok seven ve kaybından bu yana geçen 18 günde 30 kilo verdiğini belirten Erkan'ın romantizm anlayışı beynimizi yaktı. Erkan'ın “Benim bir tek hastalığım var; avcılık.' diye başlayıp meseleyi eşine bağladığı konuşması sosyal medyada şaka oklarının hedefi oldu.