Müge Anlı'ya Çıkan Erkan’ın Beyin Yakan Romantizm Anlayışı: "Avlanıp Gelince Eşim Çıtır Çıtır Yerdi..."
Müge Anlı'ya Çıkan Erkan’ın Beyin Yakan Romantizm Anlayışı: "Avlanıp Gelince Eşim Çıtır Çıtır Yerdi..."
Geçtiğimiz gün Erkan Kurak, Müge Anlı'ya karısının kaybolduğunu söyleyerek katıldı. Eşi Cemile Kurak'ın Ankara'ya zeytin toplamaya gittiğini bilen adam bir daha izine rastlayamadı. Eşini çok seven ve kaybından bu yana geçen 18 günde 30 kilo verdiğini belirten Erkan'ın romantizm anlayışı beynimizi yaktı. Erkan'ın “Benim bir tek hastalığım var; avcılık.' diye başlayıp meseleyi eşine bağladığı konuşması sosyal medyada şaka oklarının hedefi oldu.
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Müge Anlı’ya Bartın’dan başvuran Erkan Kurak, karısı Cemile'ye günlerdir ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi. Cemile'nin Ankara'ya zeytin toplamaya gittiğini bilen Erkan, o gün bu gündür eşinden haber alamıyordu.
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Erkan, eşini çok sevdiğini ve hatta o gittiğinden bu yana geçen 18 günde 30 kilo verdiğini belirtti. Ancak eşinin biriyle kaçtığından şüpheleniyordu.
2,5 yaşındaki bebeğiyle birlikte 3 çocuğunu bırakarak evden giden Cemile'ya çağrıda bulunan Erkan'ın romantizm anlayışı ekran başındakileri dumur etti.
“Benim bir tek hastalığım var, o da avcılık. Onu da eşim gözümün önünde çıtır çıtır yerken benim çok hoşuma gider.” diyerek yayında ağlayan Erkan'ın o anları sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
Önce o anlara bakalım:
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İzleyenler duyduklarına inanamadı. Tekrar sorguladı.
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Erkan her ne kadar eşine çıtır çıtır avlandıklarını yedirmeyi sevse de bugün yayına bağlanan bir görgü tanığı Cemile'nin kendi isteğiyle Ankara'da bir mekanda konsomatrislik yaptığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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