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Fenomen Set Emekçisi Yener Yalçın Senaristlerin Bölüm Başı Aldığı Ücreti Açıklayınca Şoke Etti!

Fenomen Set Emekçisi Yener Yalçın Senaristlerin Bölüm Başı Aldığı Ücreti Açıklayınca Şoke Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.12.2024 - 17:05

Fenomen set emekçisi Yener Yalçın, TikTok'ta çektiği videolar ile sık sık gündem oluyor. Televizyon ile ilgili merak ettiklerimizi yanıtlayan Yalçın yeni bir video çekti. Bu kez konumuz senaristlerin kazancıydı. Yalçın, senarist Ozan Sertdemir'e senaristlerin bölüm başına aldığı ücreti sordu. Aldığı yanıt ile duyanların dudağını uçuklattı.

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Televizyon dünyasının perde arkasını TikTok platformunda paylaşan Yener Yalçın, merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Televizyon dünyasının perde arkasını TikTok platformunda paylaşan Yener Yalçın, merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Yalçın'ın son videosu ise senaristlerin kazançları üzerineydi. Yalçın, bu seferlik konuğu olan senarist Ozan Sertdemir'e, senaristlerin bölüm başına ne kadar kazandıklarını sordu.

Yalçın'ın son videosu ise senaristlerin kazançları üzerineydi. Yalçın, bu seferlik konuğu olan senarist Ozan Sertdemir'e, senaristlerin bölüm başına ne kadar kazandıklarını sordu.

Sertdemir'in verdiği yanıt, dinleyenleri şaşırtacak cinstendi: "Tanınan senarist haftalık 300 bin TL, ortalama senarist ise yaklaşık 100 bin TL ile başlıyor."

Sertdemir'in verdiği yanıt, dinleyenleri şaşırtacak cinstendi: "Tanınan senarist haftalık 300 bin TL, ortalama senarist ise yaklaşık 100 bin TL ile başlıyor."

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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