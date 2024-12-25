Fenomen Set Emekçisi Yener Yalçın Senaristlerin Bölüm Başı Aldığı Ücreti Açıklayınca Şoke Etti!

Fenomen set emekçisi Yener Yalçın, TikTok'ta çektiği videolar ile sık sık gündem oluyor. Televizyon ile ilgili merak ettiklerimizi yanıtlayan Yalçın yeni bir video çekti. Bu kez konumuz senaristlerin kazancıydı. Yalçın, senarist Ozan Sertdemir'e senaristlerin bölüm başına aldığı ücreti sordu. Aldığı yanıt ile duyanların dudağını uçuklattı.