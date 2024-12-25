"Türkiye'nin En Samimi Sunucusu": Zuhal Topal'ın Yemekteyiz'de Peruğunu Çıkardığı Anlar Kahkahaya Boğdu!
"Türkiye'nin En Samimi Sunucusu": Zuhal Topal'ın Yemekteyiz'de Peruğunu Çıkardığı Anlar Kahkahaya Boğdu!
Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, her hafta izleyiciyi güldüren anlar ekrana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'ın başarılı sunuculuğunu gündeme taşıyacak eğlenceli bir an yaşandı. Esprili kişiliği ile bildiğimiz Topal, yarışmacıya isyan edince yaptığı hareketle boşluğumuzu yakaladı. Saçlarına kahkül takan sunucu, peruğu çıkarınca herkesi şaşırttı. Topal'ın o halleri Yemekteyiz'de herkesi kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
tv8'in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz, her hafta başka bir olayla gündeme geliyor. Bu kez programın sunucusu Zuhal Topal, televizyondaki başarısı ile çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esprili kişiliğini bildiğimiz Zuhal Topal, programda da adından söz ettirdi. Bir yarışmacıya isyan edip kafasındaki peruğu aniden çıkarında herkesi güldürdü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler kahkahaya boğulurken Topal'ı da övmeden geçemediler.
Ekranda severek izlediğimiz ünlü sunucu başarısı ile takdir topladı. Bakalım, siz o anları izleyince ne diyeceksiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyenlerden gelen yorumlar "Türkiye'nin en samimi sunucusu" oldu.
Zuhal Topal'ı Survivor'da hayal etsenize...
İzleyenler "Zuhal Topal nasıl konuşulmaz?!" diyerek isyan etti.
Aklımız "Selena" dizisinde oynadığı zamanlara gitti.
Siz Zuhal Topal'ın sunuculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın