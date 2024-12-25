"Türkiye'nin En Samimi Sunucusu": Zuhal Topal'ın Yemekteyiz'de Peruğunu Çıkardığı Anlar Kahkahaya Boğdu!

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, her hafta izleyiciyi güldüren anlar ekrana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'ın başarılı sunuculuğunu gündeme taşıyacak eğlenceli bir an yaşandı. Esprili kişiliği ile bildiğimiz Topal, yarışmacıya isyan edince yaptığı hareketle boşluğumuzu yakaladı. Saçlarına kahkül takan sunucu, peruğu çıkarınca herkesi şaşırttı. Topal'ın o halleri Yemekteyiz'de herkesi kahkahaya boğdu.