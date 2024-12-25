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"Türkiye'nin En Samimi Sunucusu": Zuhal Topal'ın Yemekteyiz'de Peruğunu Çıkardığı Anlar Kahkahaya Boğdu!

"Türkiye'nin En Samimi Sunucusu": Zuhal Topal'ın Yemekteyiz'de Peruğunu Çıkardığı Anlar Kahkahaya Boğdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.12.2024 - 15:39

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, her hafta izleyiciyi güldüren anlar ekrana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'ın başarılı sunuculuğunu gündeme taşıyacak eğlenceli bir an yaşandı. Esprili kişiliği ile bildiğimiz Topal, yarışmacıya isyan edince yaptığı hareketle boşluğumuzu yakaladı. Saçlarına kahkül takan sunucu, peruğu çıkarınca herkesi şaşırttı. Topal'ın o halleri Yemekteyiz'de herkesi kahkahaya boğdu.

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tv8'in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz, her hafta başka bir olayla gündeme geliyor. Bu kez programın sunucusu Zuhal Topal, televizyondaki başarısı ile çok konuşuldu.

tv8'in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz, her hafta başka bir olayla gündeme geliyor. Bu kez programın sunucusu Zuhal Topal, televizyondaki başarısı ile çok konuşuldu.

Esprili kişiliğini bildiğimiz Zuhal Topal, programda da adından söz ettirdi. Bir yarışmacıya isyan edip kafasındaki peruğu aniden çıkarında herkesi güldürdü.

Esprili kişiliğini bildiğimiz Zuhal Topal, programda da adından söz ettirdi. Bir yarışmacıya isyan edip kafasındaki peruğu aniden çıkarında herkesi güldürdü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler kahkahaya boğulurken Topal'ı da övmeden geçemediler.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler kahkahaya boğulurken Topal'ı da övmeden geçemediler.

Ekranda severek izlediğimiz ünlü sunucu başarısı ile takdir topladı. Bakalım, siz o anları izleyince ne diyeceksiniz?

Ekranda severek izlediğimiz ünlü sunucu başarısı ile takdir topladı. Bakalım, siz o anları izleyince ne diyeceksiniz?

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İzleyenlerden gelen yorumlar "Türkiye'nin en samimi sunucusu" oldu.

İzleyenlerden gelen yorumlar "Türkiye'nin en samimi sunucusu" oldu.
x.com

Zuhal Topal'ı Survivor'da hayal etsenize...

Zuhal Topal'ı Survivor'da hayal etsenize...
twitter.com

İzleyenler "Zuhal Topal nasıl konuşulmaz?!" diyerek isyan etti.

İzleyenler "Zuhal Topal nasıl konuşulmaz?!" diyerek isyan etti.
twitter.com

Aklımız "Selena" dizisinde oynadığı zamanlara gitti.

Aklımız "Selena" dizisinde oynadığı zamanlara gitti.
twitter.com

Siz Zuhal Topal'ın sunuculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Zuhal Topal'ın sunuculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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