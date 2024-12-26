Bir Sokak Röportajında Yeni Asgari Ücret Soruldu: "Ben Yurt Dışından Geldim, İnsanlar Biraz Nankör"

Bildiğiniz üzere milyonlarca insanın beklediği asgari ücret açıklandı. 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret vatandaşı memnun etmedi. Pek çok kesimden yeni asgari ücrete tepki geldi. Özellikle sosyal medyada insanlar isyan etti. Bu isyanların sonucunda tutuklananlar dahi oldu. Elbette sokak röportajlarında da gündem asgari ücret oldu.