onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sokak Röportajında Yeni Asgari Ücret Soruldu: "Ben Yurt Dışından Geldim, İnsanlar Biraz Nankör"

Bir Sokak Röportajında Yeni Asgari Ücret Soruldu: "Ben Yurt Dışından Geldim, İnsanlar Biraz Nankör"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 20:56

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere milyonlarca insanın beklediği asgari ücret açıklandı. 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret vatandaşı memnun etmedi. Pek çok kesimden yeni asgari ücrete tepki geldi. Özellikle sosyal medyada insanlar isyan etti. Bu isyanların sonucunda tutuklananlar dahi oldu. Elbette sokak röportajlarında da gündem asgari ücret oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir sokak röportajında halka asgari ücret miktarını yeterli bulup bulmadıkları soruldu.

Bir sokak röportajında halka asgari ücret miktarını yeterli bulup bulmadıkları soruldu.

Yurt dışından gelen bir gurbetçinin asgari ücrete yaptığı yorum tepki çekti.

Yurt dışından gelen bir gurbetçinin asgari ücrete yaptığı yorum tepki çekti.

İşte o röportaj;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın