Bir Sokak Röportajında Yeni Asgari Ücret Soruldu: "Ben Yurt Dışından Geldim, İnsanlar Biraz Nankör"

Bildiğiniz üzere milyonlarca insanın beklediği asgari ücret açıklandı. 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret vatandaşı memnun etmedi. Pek çok kesimden yeni asgari ücrete tepki geldi. Özellikle sosyal medyada insanlar isyan etti. Bu isyanların sonucunda tutuklananlar dahi oldu. Elbette sokak röportajlarında da gündem asgari ücret oldu.
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Bir sokak röportajında halka asgari ücret miktarını yeterli bulup bulmadıkları soruldu.
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Yurt dışından gelen bir gurbetçinin asgari ücrete yaptığı yorum tepki çekti.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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