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Onedio Anketine Göre 2024 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

Onedio Anketine Göre 2024 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.12.2024 - 16:51

2024 yılını kapatmaya günler sayarken siz değerli Onedio okuyucularımıza bundan 1 ay önce bir anket sunmuştuk. Sizlerin oylarıyla 2024 yılının en itici 5 ismini de belirlemiş olduk.

Buyurun beraber göz atalım;👇

Anketimizi merak ettiysen;👇

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5. Tamer Karadağlı

5. Tamer Karadağlı

Tamer Karadağlı'nın 'Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti.' açıklamaları herkesin büyük tepkisini çekmişti. Bu açıklamalarıyla en itici ünlü anketimize yer alan Tamer Karadağlı 5. seçildi.

4. Buket Aydın

4. Buket Aydın

Erkeklerin amaçları ve görevleri hakkında yaptığı konuşmayla gündeme gelen Buket Aydın, ilişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında hediye almadığını belirtti. Yakın bir arkadaşı olsa dahi birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabını mutlaka ödemesi gerektiğini açıklaması tepki çekmişti. Bu tepkiler üzerine anketimizde sizlerin oylarıyla 4. seçildi.

3. Hande Sarıoğlu

3. Hande Sarıoğlu

Beyaz Magazin sunucu koltuğunda oturan bir başka isim olan Hande Sarıoğlu kadınları aşağılayıcı birçok yorumda bulundu. Farah Zeynep AbdullahŞeyma SubaşıHadise gibi ünlü isimleri diline doladı. En itici ünlü anketimizde 3. seçildi.

2. Hakan Ural

2. Hakan Ural

Hakan Ural, bu sene de dumura uğratan açıklamalarına devam etti. 'Ben tek Osmanlı tokadıyla adamın boynunu kırarım. İkinciyi vurmam. Hayatımda kimseye iki defa vurmadım, hep bir. Boynunu kırarım...' gibi açıklamaları nedeniyle anketimizde Hakan Ural 2. seçildi.

1. Mehmet Ali Erbil

1. Mehmet Ali Erbil

Evet, birincimiz ise bizi şaşırttı desek yalan olur. Kadınlarla yaptığı yayınlarda kötü anılan Mehmet Ali Erbil, aynı zamanda yasa dışı bahisle adının geçmesi gibi olaylar nedeniyle sık sık gündeme geldi. Tüm bunların sonunda anketimizin birincisi Mehmet Ali Erbil seçildi.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Osman Elmallı

nihal yalçının ödül konuşması yüzünden boğdular resmen tamer karadağlıyı

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