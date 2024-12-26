Onedio Anketine Göre 2024 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!
Onedio Anketine Göre 2024 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!
2024 yılını kapatmaya günler sayarken siz değerli Onedio okuyucularımıza bundan 1 ay önce bir anket sunmuştuk. Sizlerin oylarıyla 2024 yılının en itici 5 ismini de belirlemiş olduk.
Buyurun beraber göz atalım;👇
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5. Tamer Karadağlı
4. Buket Aydın
3. Hande Sarıoğlu
2. Hakan Ural
1. Mehmet Ali Erbil
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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