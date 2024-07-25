Yüzde Kaç Çekicisin?
Yüzde Kaç Çekicisin?
Herkesin çekiciliği farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu test, senin fiziksel ve kişisel özelliklerine, davranışlarına ve hayata bakış açına göre çekiciliğini ölçmeyi amaçlıyor.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir partiye davetlisiniz. Ne giymeyi tercih edersiniz?
4. Arkadaşlarınız sizin hakkında ne düşünüyor?
5. Bir ortamda yeni biriyle tanıştığınızda nasıl davranırsınız?
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6. Sabahları nasıl hissedersiniz?s
7. Bir spor yapıyorsanız, hangisini tercih edersiniz?
8. Sosyal medyada ne tür paylaşımlar yaparsınız?
9. Tatil için nereye gitmeyi tercih edersiniz?
10. Hangi renkler sizi tanımlar?
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%100 Çekici!
%75 Çekici!
%50 Çekici!
%25 Çekici!
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