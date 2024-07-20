İlişkilerin Neden Yolunda Gitmiyor?
İlişkilerin Neden Yolunda Gitmiyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ilişkiye başladığında en büyük korkun nedir?
4. Partnerinle anlaşmazlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?
5. İlişkide en çok neye önem verirsin?
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6. Kendi ihtiyaçlarını partnerine nasıl ifade edersin?
7. Geçmiş ilişkilerinde en sık yaşadığın problem nedir?
8. Partnerinden beklentilerin nelerdir?
9. Partnerinle vakit geçirmek senin için nasıl bir deneyimdir?
10. İlişkilerde en büyük zaafın nedir?
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Güven sorunları!
Bağımsızlık ihtiyacı!
Bağlanma korkusu!
Heyecan arayışı!
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