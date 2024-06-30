Flört Tarzını Söylüyoruz!
Flört Tarzını Söylüyoruz!
Merhaba! Flört etme tarzın hakkında hiç düşündün mü? Bu testle nasıl flört ettiğini keşfetmeye hazır mısın?
Başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. İlk buluşmada nasıl davranırsın?
4. Hoşlandığın kişiye yaklaşma taktiğin nedir?
5. İlk mesajı kim atar?
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6. Flört ederken en çok hangi özelliğini öne çıkarırsın?
7. Hoşlandığın kişiyle bir aktivite planlarken ne yaparsın?
8. İlk buluşmada konuşma konuların neler olur?
9. Flört ederken ne kadar cüretkarsın?
10. Hoşlandığın kişiyle fiziksel teması nasıl başlatırsın?
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Eğlenceli ve Neşeli Flört
Zeki ve Bilgili Flört
Nazik ve Düşünceli Flört
Anlayışlı ve Empatik Flört
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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Nazik ve Düşünceli Flört