Senin Kıskançlığın Tehlikeli mi?
Senin Kıskançlığın Tehlikeli mi?
İlişkilerde kıskançlık, doğal bir duygu olabileceği gibi bazen ilişkilerin gidişatını olumsuz etkileyebilir. Kıskançlık seviyenizin ilişkilerinize nasıl yansıdığını ve bu duygunun sizin için ne kadar tehlikeli olabileceğini merak ediyor musunuz?
Haydi öğrenelim!
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1. İlişkide karşı tarafa ne kadar güveniyorsunuz?
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2. Sevgiliniz bir arkadaş grubuyla dışarı çıkmak istiyor, ne yaparsınız?
3. Daha önceki ilişkilerinizin bitme sebepleri nelerdir?
4. Sevgilinizin telefonunu karıştırır mısınız?
5. İlişkideki sınırlar konusunda nasıl hissediyorsunuz?
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6. Kıskandığınızda nasıl tepki verirsiniz?
7. Sevgilinizin eski sevgilisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
8. Sevgiliniz size yalan söylediğinde ne yaparsınız?
9. Sevgilinizin yanında başka birine ilgi göstermesi durumunda ne hissedersiniz?
10. Kıskançlık yüzünden bir ilişkiyi bitirdiniz mi?
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Kıskançlığınız tehlikeli değil!
Kıskançlığınız kontrol edilebilir!
Kıskançlığınız dikkat gerektiriyor!
Kıskançlığınız tehlikeli!
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