Sen İlişkiden Neden Soğursun?

Bağımsızlık ve kişisel alan, senin için hayati önem taşıyor. Kendi dünyanda özgürce dolaşmayı, kendi kararlarını almayı ve kendi hedeflerini belirlemeyi seviyorsun. Bu yüzden, bir ilişkide de aynı özgürlüğü ve bağımsızlığı arıyorsun. Ancak, partnerin sürekli olarak bu özgürlüğünü kısıtlar veya kişisel alanına müdahale ederse, bu durum seni ilişkiden soğutabilir.Her ne kadar birlikteliklerde birbirimize yakın olmak ve birbirimizi daha iyi anlamak için bazen sınırlarımızı zorlasak da, herkesin bir 'kişisel alanı' olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu alan, bireyin kendini rahat ve güvende hissettiği bir alan olup, genellikle başkalarının müdahalesine kapalıdır.Eğer partnerin sürekli olarak bu kişisel alanına girer, sınırlarını aşar ve seni rahatsız ederse, bu durum seni ilişkiden uzaklaştırabilir. Bu durumda, sıcacık bir aşk hikayesi yerine, soğuk ve uzak bir ilişki tablosu çizebilirsin.Unutma, bir ilişkide en önemli şey, karşılıklı saygı ve anlayıştır. Eğer partnerin bu iki temel ilkeyi göz ardı ederse, ilişkiden soğuman çok da şaşırtıcı olmamalı. Kendi alanına ve bağımsızlığına saygı gösterilmesini istemek en doğal hakkındır ve bu durum, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için de oldukça önemlidir.