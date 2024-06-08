Sen İlişkiden Neden Soğursun?
Sen İlişkiden Neden Soğursun?
İlişkiler, içinde birçok dinamiği barındıran karmaşık yapılar olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman sevgi dolu anlarla dolu olsa da, bazen de birbirini anlamayan iki insanın arasında çıkmazlara sürükleyebilir. Seni aşktan ve ilişkiden ne soğutur?
Haydi öğrenelim!
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1. İlişkilerde hangisi senin için en önemli unsur?
2. Geçmiş ilişkilerinden öğrendiğin bir şey var mı? Eğer varsa nedir?
3. Partnerin sana sır saklamak istediğinde nasıl hissedersin?
4. Hangisi senin için en büyük red flag?
5. Bir ilişkide ne sıklıkta özgürlüğüne ihtiyaç duyarsın?
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6. Birlikte olduğun kişiyle aynı fikirde olmak senin için ne kadar önemli?
7. Bir tartışma sırasında, hangi davranış seni en çok rahatsız eder?
8. İlişkide ne sıklıkla birlikte vakit geçirmeyi tercih edersin?
9. İlişkide güvenin önemli olduğunu düşünüyor musun?
10. İlişkide ne kadar sık kıskançlık yaşarsın?
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Güven eksikliği ve aldatma
Kişisel alanın ihlal edilmesi
İletişimsizlik ve ilgisizlik
Güvensizlik ve kıskançlık
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