Sen O Kişiyi Unuttun mu?

Eski aşkının hatırası belki de hala kalbinin derinliklerinde bir yerlerde saklıdır. Onunla geçirdiğin anılar, belki de hala zihninde taptaze ve canlıdır. O güzel anıları hatırlamak, onunla geçirdiğin zamanı özlemek belki de senin için önemli. Bu anılarla kurduğun duygusal bağ, belki de seni hala eski ilişkinin etkileriyle baş başa bırakıyor. Belki de onu unutmakta zorlanıyorsun, belki de hala onunla ilgili düşüncelerle dolusun.Ama dur bir dakika! Bu durumda bile, yeni deneyimlere ve ilişkilere açık olmanın önemini unutmamalısın. Evet, geçmişteki anılarını değerli bulabilirsin, hatta onları saklayabilirsin. Ancak, geleceğe odaklanmak ve yeni başlangıçlar yapmak için de zaman ayırman gerekir. Unutma, geçmiş seni şekillendirir, ama gelecek tamamen senin kontrolünde.Bir an dur ve düşün. Geçmişte yaşadıkların seni bugünkü sen yaptı, ama gelecekte ne olacağını belirleyecek olan yine sensin. Geçmişinle barışık ol, ama geleceğine de açık ol. Eski aşkınla dolu anılarını hatırlarken, yeni bir aşkın kapısını çalmayı da unutma. Çünkü hayat, sürekli ileriye doğru akar ve sen de bu akışın içinde yer almalısın. Geçmişini unutma, ama geleceğini de ihmal etme. Unutma, geçmiş seni şekillendirir ancak gelecek senin kontrolündedir.