Sen O Kişiyi Unuttun mu?
Sen O Kişiyi Unuttun mu?
Bu testi tamamlayarak eski sevgilinizi unutup unutmadığınızı öğrenebilir ve geçmişe dair duygusal bağlarınızı anlamlandırabilirsiniz.
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk buluşmanızı hatırlıyor musunuz?
2. Eski sevgilinizle en son ne zaman iletişim kurdunuz?
3. Onu en çok hatırlatan bir anınız var mı?
4. Eski sevgilinizin adını gördüğünüzde nasıl hissedersiniz?
5. Eski ilişkiniz hakkında düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Eski sevgilinizin sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz?
7. Eski sevgilinizin yeni ilişkisini öğrendiğinizde ne hissedersiniz?
8. Eski ilişkinizde en çok hangi özelliğini seviyordunuz?
9. Eski sevgilinizin ailenizle ilişkisi nasıldı?
10. Eski sevgilinizle olan ilişkiniz hakkında konuşmayı sever misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Onu hatırlamayı seviyorsun!
Karmaşık duygular içinde onu arkada bırakmaya çalışıyorsun!
Eski sevgiline olan duyguların çok belirsiz!
Adını bile hatırlamıyor olabilirsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın