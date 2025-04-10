Bhutan’a Giden Türk Gezgin Mutlu Olmalarını Sağlayan, Ülkenin Katı Kurallarını Paylaştı

@buketkarakurt1 adlu Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Buket Karakurt, Güney Asya’da yer alan Bhutan seyahatini paylaşmasıyla ilgi çekti. Ülkenin kendilerine has katı kuralları vardı ancak bu kurallar vatandaşların mutluluğunu sağlıyordu. Özellikle refah seviyesini ölçmek için bir mutluluk bakanları olması dikkat çekti. Bakalım siz kuralları duyunca neler düşüneceksiniz? Gelin detaylara geçelim!