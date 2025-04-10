Bhutan’a Giden Türk Gezgin Mutlu Olmalarını Sağlayan, Ülkenin Katı Kurallarını Paylaştı

@buketkarakurt1 adlu Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Buket Karakurt, Güney Asya’da yer alan Bhutan seyahatini paylaşmasıyla ilgi çekti. Ülkenin kendilerine has katı kuralları vardı ancak bu kurallar vatandaşların mutluluğunu sağlıyordu. Özellikle refah seviyesini ölçmek için bir mutluluk bakanları olması dikkat çekti. Bakalım siz kuralları duyunca neler düşüneceksiniz? Gelin detaylara geçelim!
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Ülkemizle kıyaslayacak olursak sigaranın yasak olması biraz zorluk yaşatabilirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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