Başına Filistin Bandanası Takan Türk Kadın Kabe’ye Alınmadı: “Vizeni İptal Eder, Ülkeden Atarız Seni”

Mekke’ye giden bir Türk kadın yaşadığı olayı anlattı. Başörtüsünün üstüne Filistin bayrağından oluşan bir bandana takmıştı. Kendisi siyaset yaptığı gerekçesiyle Kabe’ye alınmadı. Polisin müdahalesiyle bandanası çıkarıldı. “Vizeni iptal eder, ülkeden atarız seni” şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Yaşadıkları için sitem eden kadın, sosyal medya hesabından sesini duyurmak istedi. Gelin neler demiş birlikte bakalım.
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Meselenin siyaset olmadığına vurgu yapmak istemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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