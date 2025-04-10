onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Başına Filistin Bandanası Takan Türk Kadın Kabe’ye Alınmadı: “Vizeni İptal Eder, Ülkeden Atarız Seni”

Başına Filistin Bandanası Takan Türk Kadın Kabe’ye Alınmadı: “Vizeni İptal Eder, Ülkeden Atarız Seni”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.04.2025 - 12:06

İçerik Devam Ediyor

Mekke’ye giden bir Türk kadın yaşadığı olayı anlattı. Başörtüsünün üstüne Filistin bayrağından oluşan bir bandana takmıştı. Kendisi siyaset yaptığı gerekçesiyle Kabe’ye alınmadı. Polisin müdahalesiyle bandanası çıkarıldı. “Vizeni iptal eder, ülkeden atarız seni” şeklinde bir uyarıyla karşılaştı. Yaşadıkları için sitem eden kadın, sosyal medya hesabından sesini duyurmak istedi. Gelin neler demiş birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Meselenin siyaset olmadığına vurgu yapmak istemişti.

Meselenin siyaset olmadığına vurgu yapmak istemişti.

Filistin’in İsrail sebebiyle yaşadığı zulüm siyasetten öte vicdan meselesiydi. Müslüman vatandaşın Mekke’de Müslümanları savunmak istemesi, “Burası siyaset yeri değil” şeklinde karşılanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın