AVM’de Park Sırası Bekleyen Kadının Önünü Kesip Kendi Aracını Park Ettirdi: “Arabana Bin Git!”

Ankara’da bir AVM’de kendini bilmez bir şahsın kadın şoföre davranış şekli sosyal medyada gündem oldu. Kadın, park sırası beklerken bir şahıs aracından inerek önünü kesti ve kendi aracının park edilmesini sağladı. “Bu kadarı da olmaz” dedirten görüntüler araç kamerasına anbean yansıdı. Kadın, şahsı şikayet edeceğini söylese de umursamaz bir karşılık aldı. Sosyal medyada tepki yağan videoya gelin birlikte bakalım.