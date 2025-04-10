AVM’de Park Sırası Bekleyen Kadının Önünü Kesip Kendi Aracını Park Ettirdi: “Arabana Bin Git!”

Ankara’da bir AVM’de kendini bilmez bir şahsın kadın şoföre davranış şekli sosyal medyada gündem oldu. Kadın, park sırası beklerken bir şahıs aracından inerek önünü kesti ve kendi aracının park edilmesini sağladı. “Bu kadarı da olmaz” dedirten görüntüler araç kamerasına anbean yansıdı. Kadın, şahsı şikayet edeceğini söylese de umursamaz bir karşılık aldı. Sosyal medyada tepki yağan videoya gelin birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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Ne yazık ki böyle senaryolar sık yaşanır oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Barzoluk bu, ehliyeti umarım süresiz men edilir. Önce saygı !
yobaz heryerde yobaz hava atacağı biri vardı kesin
"şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var: bir; dayak nedir? iki; neden atılır?... sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir: bir; korku, iki; ardi... Devamını Gör