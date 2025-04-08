Yol Kenarında Bulduğu Köpeği Sahiplendiren Motor Sürücüsü İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu!

@emremotorvlog adlı Instagram hesabından içerikler üreten motor sürücüsü, yolda giderken karşısına çıkan tatlı sokak köpeğiyle yaşadığı pozitif anları paylaştı. Video hepimizin içini ısıttı. Motor sürücüsü tatlı köpeğin yuva bulmasına vesile olmuştu. Artık sıcak bir yuvası olan tatlı köpeğin tüm heyecanı videoya yansıdı. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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Arabayı görür görmez binmesiyle ailesini seçen tatlı köpeğe mutlu bir ömür diliyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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