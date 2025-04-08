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Yol Kenarında Bulduğu Köpeği Sahiplendiren Motor Sürücüsü İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu!

Yol Kenarında Bulduğu Köpeği Sahiplendiren Motor Sürücüsü İçimizi Isıtan Anlara Vesile Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 17:00

İçerik Devam Ediyor

@emremotorvlog adlı Instagram hesabından içerikler üreten motor sürücüsü, yolda giderken karşısına çıkan tatlı sokak köpeğiyle yaşadığı pozitif anları paylaştı. Video hepimizin içini ısıttı. Motor sürücüsü tatlı köpeğin yuva bulmasına vesile olmuştu. Artık sıcak bir yuvası olan tatlı köpeğin tüm heyecanı videoya yansıdı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Arabayı görür görmez binmesiyle ailesini seçen tatlı köpeğe mutlu bir ömür diliyoruz.

Arabayı görür görmez binmesiyle ailesini seçen tatlı köpeğe mutlu bir ömür diliyoruz.

Tüm patili dostlarımız onun kadar şanslı olamayabiliyor. Bu sebeple biraz bizlere de iş düşüyor. Evde bakacak imkanımız yoksa, kapımızın önüne koyduğumuz bir kap su ve mama da onlar için çok önemli.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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