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Parkta Buldukları Köpeği Sahiplenerek Yeni Bir Hayat Veren Aile Günümüzü Güzelleştirdi!

Parkta Buldukları Köpeği Sahiplenerek Yeni Bir Hayat Veren Aile Günümüzü Güzelleştirdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 16:09

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışından harika bir hikayeyle karşınızdayız. @bristexastails adlı Instagram sayfasından içerikler üreten hayvansever, gönüllü olarak birçok hayvanın hayatına dokunuyor. Şimdiyse küçük ırk bir köpeği kurtardıklarını paylaştı. Dünyalar tatlısı patili dostumuz bir parka terk edilmiş çaresizce bekliyordu. Neyse ki karşısına çıkan insanlar ona sırtını dönmek yerine hayatını kurtarmayı seçti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte detaylar 👇

Tatlı dostumuzun son hali hepimizi gülümsetti.

Tatlı dostumuzun son hali hepimizi gülümsetti.

Patili dostlarımız bilinçsiz insanların elinde kötü bir hayat deneyimi yaşayınca geriye travmaları kalıyor. Bu sebeple bir canı sahiplenmeden önce iki kere düşünmek gerektiğini unutmayalım. Onların bir hediye, bir eşya gibi görüldüğü algısının artık kırılması gerekiyor. Umuyoruz ki tüm dostlarımızın travmalardan uzak, mutlu bir hayatı olacağı günler gelir. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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