Parkta Buldukları Köpeği Sahiplenerek Yeni Bir Hayat Veren Aile Günümüzü Güzelleştirdi!

Patili dostlarımız bilinçsiz insanların elinde kötü bir hayat deneyimi yaşayınca geriye travmaları kalıyor. Bu sebeple bir canı sahiplenmeden önce iki kere düşünmek gerektiğini unutmayalım. Onların bir hediye, bir eşya gibi görüldüğü algısının artık kırılması gerekiyor. Umuyoruz ki tüm dostlarımızın travmalardan uzak, mutlu bir hayatı olacağı günler gelir. 🩷