Bir İçerik Üreticisi Sokak Hayvanlarına Olan Sevgi ve Merhametimizin 15. Yüzyıldan Bu Yana Geldiğini Anlattı

Özellikle İstanbul’a gelen gezginlerin dikkatini çeken ilk şey kedilerimiz. Adeta şehri esir alan İstanbul kedileri artık bir sembol oldu. Onlarsız bir İstanbul’un ne kadar eksik olacağını siz düşünün.

Öte yandan tüm illerimizde sokak hayvanlarının maması, suyu hayvansever vatandaşlar sayesinde eksik olmuyor. Geçmişte de yolculuk yapınca yüzyıllar öncesine dayanan bu sevgimizin aslında Türk olmanın bir getirisi olduğunu görüyoruz. Sevimli dostlarımızla nice yüzyıllara 🩷