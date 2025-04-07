Bir İçerik Üreticisi Sokak Hayvanlarına Olan Sevgi ve Merhametimizin 15. Yüzyıldan Bu Yana Geldiğini Anlattı

@cerencsungur adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bilgilerle dolu videolarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. İçerik üreticisi şimdiyse sokak hayvanları ile Türklerin ilişkisini ele aldı. Kaynaklar doğrultusunda sokak hayvanlarına sevgimizin ilk olarak 15. yüzyılda Avrupalıların seyahatnamelerine yansıdığını anlattı. O yıllardan bu yana biricik dostlarımıza olan sevgimiz ve merhametimizde bir eksiklik olmaması, değişim olmaması mutluluk veren bir durum. Gelin detaylara geçelim.
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Sokak hayvanlarıyla iç içe olmamız hala turistlerin ilgisini çekiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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