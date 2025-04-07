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Bir İçerik Üreticisi Sokak Hayvanlarına Olan Sevgi ve Merhametimizin 15. Yüzyıldan Bu Yana Geldiğini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Sokak Hayvanlarına Olan Sevgi ve Merhametimizin 15. Yüzyıldan Bu Yana Geldiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 08:43

İçerik Devam Ediyor

@cerencsungur adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bilgilerle dolu videolarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. İçerik üreticisi şimdiyse sokak hayvanları ile Türklerin ilişkisini ele aldı. Kaynaklar doğrultusunda sokak hayvanlarına sevgimizin ilk olarak 15. yüzyılda Avrupalıların seyahatnamelerine yansıdığını anlattı. O yıllardan bu yana biricik dostlarımıza olan sevgimiz ve merhametimizde bir eksiklik olmaması, değişim olmaması mutluluk veren bir durum. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Sokak hayvanlarıyla iç içe olmamız hala turistlerin ilgisini çekiyor.

Sokak hayvanlarıyla iç içe olmamız hala turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle İstanbul’a gelen gezginlerin dikkatini çeken ilk şey kedilerimiz. Adeta şehri esir alan İstanbul kedileri artık bir sembol oldu. Onlarsız bir İstanbul’un ne kadar eksik olacağını siz düşünün. 

Öte yandan tüm illerimizde sokak hayvanlarının maması, suyu hayvansever vatandaşlar sayesinde eksik olmuyor. Geçmişte de yolculuk yapınca yüzyıllar öncesine dayanan bu sevgimizin aslında Türk olmanın bir getirisi olduğunu görüyoruz. Sevimli dostlarımızla nice yüzyıllara 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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