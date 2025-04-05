Ne Kapı Ne Duvar! Tayland’da Doğal Ortamda Yer Alan Kafe Tuvaletinde Kertenkele Olduğu İçin Kullanamadı

@gunesinpesinde_ adlı Instagram hesabından gezdiği yerlere dair içerikler üreten Yasemin Güngör, Tayland’da denk geldiği bir tuvaleti paylaştı. Bir adadaki kafenin tuvaletiydi burası. Konsept ise doğallıktı. Ancak tuvaletin ne kapısı ne duvarı olması “Bu kadar doğallığa gerek var mı?” dedirtti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Tuvaletin içinde kertenkele olması doğallığın şovu diyebilir miyiz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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