Ne Kapı Ne Duvar! Tayland’da Doğal Ortamda Yer Alan Kafe Tuvaletinde Kertenkele Olduğu İçin Kullanamadı

@gunesinpesinde_ adlı Instagram hesabından gezdiği yerlere dair içerikler üreten Yasemin Güngör, Tayland’da denk geldiği bir tuvaleti paylaştı. Bir adadaki kafenin tuvaletiydi burası. Konsept ise doğallıktı. Ancak tuvaletin ne kapısı ne duvarı olması “Bu kadar doğallığa gerek var mı?” dedirtti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?