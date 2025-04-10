Trafikte Motor Süren Kadın Bir Şoförle Denk Gelen Teyzenin Sohbeti Gülümsetti

@guldensi.motovlog adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın motor sürücüsü, trafikte ışıklarda beklerken karşılaştığı bir teyzeyle olan sohbetini paylaştı. Teyzemizin sohbeti yalnızca motor sürücüsünü değil bizleri de gülümsetti. Konuya, “Samsunlu musun?” diyerek giriş yapan teyzemiz evliliğe kadar sohbeti sürdürmüştü. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 🫠 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sohbet kask kamerası sayesinde saniye saniye kayda geçmişti.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın