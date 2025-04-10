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Trafikte Motor Süren Kadın Bir Şoförle Denk Gelen Teyzenin Sohbeti Gülümsetti

Trafikte Motor Süren Kadın Bir Şoförle Denk Gelen Teyzenin Sohbeti Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.04.2025 - 12:46 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 12:57

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@guldensi.motovlog adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın motor sürücüsü, trafikte ışıklarda beklerken karşılaştığı bir teyzeyle olan sohbetini paylaştı. Teyzemizin sohbeti yalnızca motor sürücüsünü değil bizleri de gülümsetti. Konuya, “Samsunlu musun?” diyerek giriş yapan teyzemiz evliliğe kadar sohbeti sürdürmüştü. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 🫠 👇

Sohbet kask kamerası sayesinde saniye saniye kayda geçmişti.

Sohbet kask kamerası sayesinde saniye saniye kayda geçmişti.

Motor sürücüleri kask kameralarına yansıyan olayları sosyal medya hesaplarından paylaşarak etkileşimlerle buluşuyor. Bizler de onlar sayesinde ilginç olaylara şahit oluyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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