Fenerbahçe Kadın Voleybol'da Başantrenörlüğe Yeni İtalyan
Fenerbahçe Kadın Voleybol'da Başantrenörlüğe Yeni İtalyan
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Medicana, Galatasaray karşılaşması öncesinde yeni başantrenörünü belirledi. Sabuncuoğlu, sarı-lacivertli kulübün Galatasaray karşılaşmasına antrenörsüz çıkmak istemediğini belirtti.
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