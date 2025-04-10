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Fenerbahçe Kadın Voleybol'da Başantrenörlüğe Yeni İtalyan

Fenerbahçe Kadın Voleybol'da Başantrenörlüğe Yeni İtalyan

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 13:21

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Medicana, Galatasaray karşılaşması öncesinde yeni başantrenörünü belirledi. Sabuncuoğlu, sarı-lacivertli kulübün Galatasaray karşılaşmasına antrenörsüz çıkmak istemediğini belirtti.

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Galatasaray mağlubiyetinden sonra ayrılık kararı çıkmıştı

Galatasaray mağlubiyetinden sonra ayrılık kararı çıkmıştı

Fenerbahçe Medicana, sezon başında göreve getirdiği başantrenör Marco Fenoglio'ya 5,5 yıl sonra gelen Galatasaray Daikin yenilgisiyle veda etmişti. İtalyan koçun yanı sıra yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile de yollar ayrılmıştı.

Abbondanza ile anlaşmaya varıldı

Abbondanza ile anlaşmaya varıldı

Yağız Sabuncuoğlu, 2013-2017 yılları arasında takımın başında olan İtalyan çalıştırıcı Marcello Abbondanza ile yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe yönetiminin, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına antrenörsüz çıkmak istemediğini belirtti.

Rezende'den yanıt bekleniyor

Rezende'den yanıt bekleniyor

Sabuncuoğlu, Abbondanza ile her konuda anlaşıldığını ifade ederken ünlü koç Bernardo Rezende'ye de teklif götürüldüğünü ancak Brezilyalı çalıştırıcının aile faktöründen dolayı henüz teklife bir yanıt vermediğini de aktardı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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