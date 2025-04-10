onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Fenoglio'yu Görevden Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Fenoglio'yu Görevden Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 09:45

Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, play-off etabında karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Galatasaray'a 3-2'lik skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, iki galibiyete ulaşan tarafın bir üst tura yükseleceği seride 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'den ayrılık kararı geldi. Sarı-lacivertliler, başantrenörünü görevden aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yenilgi ayrılık getirdi, Fenoglio gitti

Yenilgi ayrılık getirdi, Fenoglio gitti

Fenerbahçe Medicana'da sezon sonu yaşanması beklenen teknik heyet değişikliği Galatasaray mağlubiyetiyle öne çekildi. Sarı-lacivertli kulüp, derbiyi kaybeden Başantrenör Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Peki karar, sosyal medyada nasıl karşılandı?

Peki karar, sosyal medyada nasıl karşılandı?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın