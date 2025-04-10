Fenoglio'yu Görevden Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Fenoglio'yu Görevden Alan Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, play-off etabında karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Galatasaray'a 3-2'lik skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, iki galibiyete ulaşan tarafın bir üst tura yükseleceği seride 1-0 öne geçerken Fenerbahçe'den ayrılık kararı geldi. Sarı-lacivertliler, başantrenörünü görevden aldı.
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Yenilgi ayrılık getirdi, Fenoglio gitti
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Peki karar, sosyal medyada nasıl karşılandı?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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