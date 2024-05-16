Sizin Aşkınızın Rengi Ne?
Sizin Aşkınızın Rengi Ne?
İlişkinizin rengini keşfetmeye hazır mısınız? Aşkınızın hangi renkte olduğunu merak ediyor musunuz?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İlk buluşmanız nerede gerçekleşti?
4. Birlikte en çok hangi aktiviteyi yapıyorsunuz?
5. İlişkinizde en çok hangi duygu hakimdir?
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6. Birlikte bir seyahate çıksanız, hangi destinasyon sizi daha çok cezbeder?
7. İlişkinizdeki en unutulmaz an hangisiydi?
8. Hangi cümle sizin ilişkinizi en iyi tanımlar?
9. Birlikte vakit geçirmeyi tercih ettiğiniz mevsim hangisi?
10. İlişkinizde hangi özelliği en çok takdir edersiniz?
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Kırmızı!
Yeşil!
Mavi!
Mor!
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