1 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz.
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2012 senesinde Ahu Yağtu'yla yaptığı evlilikle magazin manşetlerine yerleşen Cem Yılmaz kısa bir süre sonra babalık deneyimini tatmıştı. Oğlu Kemal'i kucağına almalarından kısa bir süre sonra ayrılan çift ardından yaşadıkları nafaka krizi ile gündeme gelmişti. Baskülle kazandığı parayı stand-up gösterilerinde her seferinde anlatmadan edemeyen Cem Yılmaz geçmişteki ekmek teknesini oğluna devretti! Oğlu Kemal'in eline tartıyı tutuşturan komedyen altına düştüğü notla takipçilerini güldürdü!
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Ünlü komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş son zamanların en dikkat çeken çiftlerinden biriydi. Sosyal medyanın gözdesi haline gelen komedyen Özgür Turhan'ın Deniz Bağdaş'la yaptığı evlilik ve çektiği videolar büyük ilgi görüyordu. Evliliklerinden oğulları Rohan'ı kucağına almalarının ardından Deniz Bağdaş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevapta bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Bir süredir boşanma ve ayrılık iddialarıyla karşılaşan çiftin evliliğini sessiz sedasız bitirdiği ortaya çıktı. Özgür Turhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberleri doğrularken tepki çeken Bağdaş da cevabını esirgemedi.
Enis Arıkan'la sürdürdükleri dostluklarıyla Türk magazinin ve ekranlarının en sevilen ikililerinden biri olan Ezgi Mola doğum yapmasının ardından manşetlere küslük iddialarıyla yerleşmişti. Evlilik haberlerinin ardından bebek müjdesi veren Ezgi Mola'nın doğumunda Enis Arıkan'ın bulunmaması yüzünden bittiği söylenen dostluk o gün bugündür gündemden düşmüyor. İddialara herhangi bir cevap vermese de birbirlerine toz kondurmamaya devam eden ikili "herkes mutlu olsun" minvalinde açıklamalarıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Ezgi Mola'nın Enis Arıkan hakkındaki sözleri kullanıcılardan tepki çekti.
Mabel Matiz, Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden biri olarak, hem müziğiyle hem de sahne duruşuyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Son dönemde müzik kariyerine dair heyecan verici gelişmelerle adından söz ettiren Matiz, peş peşe gelen şarkılarla müzikseverleri büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Yusuf'u Kaybettim şarkısını sevenlerle paylaşan Matiz'in imajını yeniden değiştirdiği düşünüldü. Geçen hafta kazıttığı saçlarıyla konuştuğumuz Mabel Matiz'in peruk takmış olabileceği akıllara geldi!
F.D. tarafından açılan davada Hacı Sabancı'nın mahkemeye itiraz etmesinin ardından Sabancı'nın Uzay'ın babası oğlu DNA testinin sonucuyla kanıtlanmıştı. Gündeme damga vuran olayda Sabancı ailesi yine manşetlere yerleşirken gözler Nazlı Sabancı'ya dönmüştü. Nazlı Sabancı ise keyiflerinin bir hayli yerinde olduğunu yaptıkları paylaşımlarla göstermişti. Geçtiğimiz günlerde ise babalık davasında kesin karar verilmiş ve mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetmişti. Haberler yine gündemi sararken Nazlı Sabancı'nın profilinden 'Sabancı' soyadını sildiği görülmüştü. Kısa sürede tekrardan soyadını ekleyen Nazlı Sabancı'ya kaynana Arzu Sabancı'dan bir gönderme gecikmedi. Gelin, "affetmek" temalı o paylaşıma birlikte bakalım!
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Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor. Artık herkesin kendi yolunda olduğunu bilmeyen yok ama bu dörtlünün en küçük hareketi bile gönderme olarak algılamaya ve ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip üstüne bir de yılın kadını seçilen Wanda Nara sosyal medyayı sallarken gündeme gelmek için ne yapacağını şaşıran L-Gante Mauro Icardi ile sosyal medya hesaplarından yaptığı konuşmaları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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