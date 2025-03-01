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Bir Türlü Kurtulamadı: Wanda'nın Sevgilisi L-Gante, Icardi ile Arasında Geçen Tatsız Konuşmaları Paylaştı!

Bir Türlü Kurtulamadı: Wanda'nın Sevgilisi L-Gante, Icardi ile Arasında Geçen Tatsız Konuşmaları Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 15:04

Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor.

Artık herkesin kendi yolunda olduğunu bilmeyen yok ama bu dörtlünün en küçük hareketi bile gönderme olarak algılamaya ve ses getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip üstüne bir de yılın kadını seçilen Wanda Nara sosyal medyayı sallarken gündeme gelmek için ne yapacağını şaşıran L-Gante Mauro Icardi ile sosyal medya hesaplarından yaptığı konuşmaları paylaştı.

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Wanda, L-Gante ile devam ettirdiği ilişkiyle Icardi de güzeller güzeli sevgilisiyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Wanda, L-Gante ile devam ettirdiği ilişkiyle Icardi de güzeller güzeli sevgilisiyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Magazin manşetlerinden bir an olsun eksik olmayan Arjantinli çiftlerimizin her paylaşımı her sözü ayrı olay oluyor.

Wanda ve Icardi arasındaki sürtüşmeyle başlayan olaylara L-Gante'nin de dahil olmasıyla ortalık fena gerilmişti.

Wanda ve Icardi arasındaki sürtüşmeyle başlayan olaylara L-Gante'nin de dahil olmasıyla ortalık fena gerilmişti.

Öyle ki ne şartta olursa olsun Wanda'yı bırakmayacağına emin olduğumuz Icardi'nin sabrı taşmış sürekli kendisini kışkırtan L-Gante'ye en sonunda verip veriştirmişti!

Biz de sizin için olayın detaylarından burada bahsetmiştik:

Fakat rapçi L-Gante Wanda ile olan birlikteliğiyle futbolcunun sinirlerini germekle kalmamış aynı zamanda Galatasaray taraftarını da çileden çıkartmıştı.

Fakat rapçi L-Gante Wanda ile olan birlikteliğiyle futbolcunun sinirlerini germekle kalmamış aynı zamanda Galatasaray taraftarını da çileden çıkartmıştı.

Icardi üzerinden kazandığı ilgiyi pek bir seven rapçi o dönem birçok canlı yayına katılmış ve taraftara verdiği 'En Büyük Fenerbahçe' yanıtıyla dikkat çekmişti. 

Kısa süre sonra hesabı kapatılan rapçi Fenerbahçeli olduğunu dile getirmişti.

Aşkı güzeller güzeli China Suarez'de bulan ve resmen gözlerinin içi gülen Icardi ise hem Wanda hem de L-Gante'ye prim vermeyi kesmişti.

Aşkı güzeller güzeli China Suarez'de bulan ve resmen gözlerinin içi gülen Icardi ise hem Wanda hem de L-Gante'ye prim vermeyi kesmişti.

Şimdilerde aşk denizinde süzülen Suarez ve Icardi yeni gözde çiftlerden biri olmayı sürdürürken Wanda ve L-Gante de resmen iticilikte boyut atlıyor!

Icardi'den ümidi kesmeyen Wanda'nın son kez futbolcuya dönme çabası hüsranla sonuçlanmış, L-Gante'den ayrılıp Maouro'ya dönmek isteyen Wanda istediğini elde edememişti.

Icardi'den ümidi kesmeyen Wanda'nın son kez futbolcuya dönme çabası hüsranla sonuçlanmış, L-Gante'den ayrılıp Maouro'ya dönmek isteyen Wanda istediğini elde edememişti.

Elleri bomboş kalan Wanda çareyi L-Gante'ye geri dönmekte bulmuş ve nispet dolu pozlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi geri dönmüştü.

Kaçıranlar için Wanda'nın L-Gante'den önce ayrıldığı, ardından da nispet pozlarıyla "barıştık" haberleri verdiği olayın detaylarından bahsetmiştik:

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L-Gante yine iki ismi yan yana getirecek hamlelerle gündeme oturmayı başardı!

L-Gante yine iki ismi yan yana getirecek hamlelerle gündeme oturmayı başardı!

Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, futbolcuyla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından Icardi ile olan yazışmalarını paylaşan L-Gante, ortalığı karıştırdı!

Instagram hesabından Icardi ile olan yazışmalarını paylaşan L-Gante, ortalığı karıştırdı!

L-Gante: “Papağan parçası beni yordun. Kızlarının annesine saygı göster ve onunla savaşma. Yoksa sen kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git. Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu.”

Wanda'nın toksikliğini yıllarca çeken Icardi ise L-Gante'nin o sözlerini yansıtsız bırakmadı!

Wanda'nın toksikliğini yıllarca çeken Icardi ise L-Gante'nin o sözlerini yansıtsız bırakmadı!

'Wanda’nın beni kıskandırmak için kullandığı kuklalarla kavga etmem ben. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran kendisi. Ona saygı duymaya devam et ama dikkat et her zaman bana geri dönüyor. Yoksa geçen hafta birlikte olduğumuzu söyleyen bir not yayınlandığını görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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