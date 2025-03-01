Bir Türlü Kurtulamadı: Wanda'nın Sevgilisi L-Gante, Icardi ile Arasında Geçen Tatsız Konuşmaları Paylaştı!
Bir Türlü Kurtulamadı: Wanda'nın Sevgilisi L-Gante, Icardi ile Arasında Geçen Tatsız Konuşmaları Paylaştı!
Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor.
Artık herkesin kendi yolunda olduğunu bilmeyen yok ama bu dörtlünün en küçük hareketi bile gönderme olarak algılamaya ve ses getirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip üstüne bir de yılın kadını seçilen Wanda Nara sosyal medyayı sallarken gündeme gelmek için ne yapacağını şaşıran L-Gante Mauro Icardi ile sosyal medya hesaplarından yaptığı konuşmaları paylaştı.
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Wanda, L-Gante ile devam ettirdiği ilişkiyle Icardi de güzeller güzeli sevgilisiyle adından bahsettirmeye devam ediyor.
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Wanda ve Icardi arasındaki sürtüşmeyle başlayan olaylara L-Gante'nin de dahil olmasıyla ortalık fena gerilmişti.
Fakat rapçi L-Gante Wanda ile olan birlikteliğiyle futbolcunun sinirlerini germekle kalmamış aynı zamanda Galatasaray taraftarını da çileden çıkartmıştı.
Aşkı güzeller güzeli China Suarez'de bulan ve resmen gözlerinin içi gülen Icardi ise hem Wanda hem de L-Gante'ye prim vermeyi kesmişti.
Icardi'den ümidi kesmeyen Wanda'nın son kez futbolcuya dönme çabası hüsranla sonuçlanmış, L-Gante'den ayrılıp Maouro'ya dönmek isteyen Wanda istediğini elde edememişti.
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L-Gante yine iki ismi yan yana getirecek hamlelerle gündeme oturmayı başardı!
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Wanda'nın toksikliğini yıllarca çeken Icardi ise L-Gante'nin o sözlerini yansıtsız bırakmadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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