Bir Türlü Kurtulamadı: Wanda'nın Sevgilisi L-Gante, Icardi ile Arasında Geçen Tatsız Konuşmaları Paylaştı!

'Wanda’nın beni kıskandırmak için kullandığı kuklalarla kavga etmem ben. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran kendisi. Ona saygı duymaya devam et ama dikkat et her zaman bana geri dönüyor. Yoksa geçen hafta birlikte olduğumuzu söyleyen bir not yayınlandığını görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor.'