Bir Türlü Kurtulamadı: Wanda'nın Sevgilisi L-Gante, Icardi ile Arasında Geçen Tatsız Konuşmaları Paylaştı!

Arjantin basını kadar Türk basınında da adını duymaya alıştığımız Wanda Nara L-Gante ve Mauro Icardi China Suarez çifti her geçen gün yeni bir olayla adlarından bahsettiriyor.

Artık herkesin kendi yolunda olduğunu bilmeyen yok ama bu dörtlünün en küçük hareketi bile gönderme olarak algılamaya ve ses getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelip üstüne bir de yılın kadını seçilen Wanda Nara sosyal medyayı sallarken gündeme gelmek için ne yapacağını şaşıran L-Gante Mauro Icardi ile sosyal medya hesaplarından yaptığı konuşmaları paylaştı.