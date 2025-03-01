Ezgi Mola'nın Bir Süredir Küs Olduğu Eski Dostu Enis Arıkan Hakkındaki Sözleri Bir Hayli Samimiyetsiz Bulundu!
Ezgi Mola'nın Bir Süredir Küs Olduğu Eski Dostu Enis Arıkan Hakkındaki Sözleri Bir Hayli Samimiyetsiz Bulundu!
Enis Arıkan'la sürdürdükleri dostluklarıyla Türk magazinin ve ekranlarının en sevilen ikililerinden biri olan Ezgi Mola doğum yapmasının ardından manşetlere küslük iddialarıyla yerleşmişti.
Evlilik haberlerinin ardından bebek müjdesi veren Ezgi Mola'nın doğumunda Enis Arıkan'ın bulunmaması yüzünden bittiği söylenen dostluk o gün bugündür gündemden düşmüyor. İddialara herhangi bir cevap vermese de birbirlerine toz kondurmamaya devam eden ikili 'herkes mutlu olsun' minvalinde açıklamalarıyla konuşuluyor.
Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Ezgi Mola'nın Enis Arıkan hakkındaki sözleri kullanıcılardan tepki çekti.
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Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın kurduğu dostluk bir döneme damgasını vurmuş, yan yana geldikleri her an gıptayla bakılan arkadaşlıkları beğeni topluyordu.
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Fakat ikili aralarında geçenler hakkında en ufak bir ipucu vermiyor. Tek bildiğimiz olanların Ezgi Mola'nın oğlunu kucağına almasının ardından başladığı!
Ortaya yapılan duygusal editler mi çıkmadı, geçmişte yapılan paylaşımlar mı, yüreğimize dokunan o sevgi sözcükleri mi... Haberleri duyanlar resmen yıkıldı!
İkilinin her kelimesinden bir anlam çıkarılmaya başlanınca da Mola'nın bu paylaşımı direkt gönderme olarak algılanmıştı.
"Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" sözleri sonrası Enis Arıkan'dan açıklama gecikmedi.
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Ne zaman kameralara yakalansalar aynı konular sil baştan sorulan fakat hala daha net bir cevap alınamayan küslük meselesi yine Ezgi Mola'ya soruldu.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
Mola'nın sorulara verdiği yanıt kısa sürede kullanıcılardan tepki çekti:
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Siz ne düşünüyorsunuz? Ezgi Mola'nın açıklamaları size geçti mi? Yorumlarda buluşalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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