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Ezgi Mola'nın Bir Süredir Küs Olduğu Eski Dostu Enis Arıkan Hakkındaki Sözleri Bir Hayli Samimiyetsiz Bulundu!

Ezgi Mola'nın Bir Süredir Küs Olduğu Eski Dostu Enis Arıkan Hakkındaki Sözleri Bir Hayli Samimiyetsiz Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 13:09 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 13:26

Enis Arıkan'la sürdürdükleri dostluklarıyla Türk magazinin ve ekranlarının en sevilen ikililerinden biri olan Ezgi Mola doğum yapmasının ardından manşetlere küslük iddialarıyla yerleşmişti.

Evlilik haberlerinin ardından bebek müjdesi veren Ezgi Mola'nın doğumunda Enis Arıkan'ın bulunmaması yüzünden bittiği söylenen dostluk o gün bugündür gündemden düşmüyor. İddialara herhangi bir cevap vermese de birbirlerine toz kondurmamaya devam eden ikili 'herkes mutlu olsun' minvalinde açıklamalarıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Ezgi Mola'nın Enis Arıkan hakkındaki sözleri kullanıcılardan tepki çekti.

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Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın kurduğu dostluk bir döneme damgasını vurmuş, yan yana geldikleri her an gıptayla bakılan arkadaşlıkları beğeni topluyordu.

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın kurduğu dostluk bir döneme damgasını vurmuş, yan yana geldikleri her an gıptayla bakılan arkadaşlıkları beğeni topluyordu.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen dostlar Enis Arıkan ve Ezgi Mola dostluğu maalesef nazara gelmiş, ikilinin samimi halleri mumla aranır olmuştu.

Fakat ikili aralarında geçenler hakkında en ufak bir ipucu vermiyor. Tek bildiğimiz olanların Ezgi Mola'nın oğlunu kucağına almasının ardından başladığı!

Fakat ikili aralarında geçenler hakkında en ufak bir ipucu vermiyor. Tek bildiğimiz olanların Ezgi Mola'nın oğlunu kucağına almasının ardından başladığı!

Arıkan'ın, Ezgi Mola’nın Miami’deki doğumuna katılmadığı ve ülkeye döndükten sonra arkadaşını ziyaret etmediği için aralarının bozulduğu iddiaları manşetleri hızla sarmıştı.

Ortaya yapılan duygusal editler mi çıkmadı, geçmişte yapılan paylaşımlar mı, yüreğimize dokunan o sevgi sözcükleri mi... Haberleri duyanlar resmen yıkıldı!

Ortaya yapılan duygusal editler mi çıkmadı, geçmişte yapılan paylaşımlar mı, yüreğimize dokunan o sevgi sözcükleri mi... Haberleri duyanlar resmen yıkıldı!

Küs olduklarına inanmayan kesim ise aralarındaki dostluğu bıçak gibi kesen ikilinin ayrı görülmesiyle resmen sarsılmış, küslük iddialarını onaylarcasına verdikleri cevaplarla hüsrana uğramıştı.

İkilinin her kelimesinden bir anlam çıkarılmaya başlanınca da Mola'nın bu paylaşımı direkt gönderme olarak algılanmıştı.

İkilinin her kelimesinden bir anlam çıkarılmaya başlanınca da Mola'nın bu paylaşımı direkt gönderme olarak algılanmıştı.

Böylece Arıkan'ın Mola'yı doğum sonrasında ziyaret etmediği için küstükleri iddiaları da bir hayli kuvvetlenmişti.

"Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" sözleri sonrası Enis Arıkan'dan açıklama gecikmedi.

"Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" sözleri sonrası Enis Arıkan'dan açıklama gecikmedi.

“Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile' şeklinde konuşan Arıkan'ın o sözleri büyük alkış toplamış, arkadaşına toz kondurmayan isim dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ne zaman kameralara yakalansalar aynı konular sil baştan sorulan fakat hala daha net bir cevap alınamayan küslük meselesi yine Ezgi Mola'ya soruldu.

Ne zaman kameralara yakalansalar aynı konular sil baştan sorulan fakat hala daha net bir cevap alınamayan küslük meselesi yine Ezgi Mola'ya soruldu.

Ezgi Mola, bir süredir küs olduğu eski dostu Enis Arıkan’la ilgili sorulara 'Ben herhangi bir şey söylemek istemem.' şeklinde cevap verirken küslüğün doğum meselesi yüzünden başlamasına 'Onunla hiç alakası yok' dedi. Son olarak 'Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok' şeklinde sözlerini noktaladı.

Gelin o anları birlikte izleyelim:

Mola'nın sorulara verdiği yanıt kısa sürede kullanıcılardan tepki çekti:

Mola'nın sorulara verdiği yanıt kısa sürede kullanıcılardan tepki çekti:
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Siz ne düşünüyorsunuz? Ezgi Mola'nın açıklamaları size geçti mi? Yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Ezgi Mola'nın açıklamaları size geçti mi? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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