Ezgi Mola'nın Bir Süredir Küs Olduğu Eski Dostu Enis Arıkan Hakkındaki Sözleri Bir Hayli Samimiyetsiz Bulundu!

Ezgi Mola, bir süredir küs olduğu eski dostu Enis Arıkan’la ilgili sorulara 'Ben herhangi bir şey söylemek istemem.' şeklinde cevap verirken küslüğün doğum meselesi yüzünden başlamasına 'Onunla hiç alakası yok' dedi. Son olarak 'Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok' şeklinde sözlerini noktaladı.