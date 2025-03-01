Bir Zamanlar Ekmek Teknesiydi: Cem Yılmaz Oğlu Kemal'e O Meşhur Tartısını Devretti!
Bir Zamanlar Ekmek Teknesiydi: Cem Yılmaz Oğlu Kemal'e O Meşhur Tartısını Devretti!
2012 senesinde Ahu Yağtu'yla yaptığı evlilikle magazin manşetlerine yerleşen Cem Yılmaz kısa bir süre sonra babalık deneyimini tatmıştı. Oğlu Kemal'i kucağına almalarından kısa bir süre sonra ayrılan çift ardından yaşadıkları nafaka krizi ile gündeme gelmişti.
Baskülle kazandığı parayı stand-up gösterilerinde her seferinde anlatmadan edemeyen Cem Yılmaz geçmişteki ekmek teknesini oğluna devretti! Oğlu Kemal'in eline tartıyı tutuşturan komedyen altına düştüğü notla takipçilerini güldürdü!
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Cem Yılmaz, Türkiye'nin en tanınmış ve başarılı komedyenlerinden biri olarak, sahneye adım attığı günden bu yana milyonları kahkahaya boğuyor.
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Cem Yılmaz'ın CMXXIV Amerika Turnesi'nin son ayağı olan Miami'de gerçekleşen stand-up gösterisi geçtiğimiz gün final yaptı.
Film projeleri, stand-up şovları ve sosyal medya paylaşımları derken Cem Yılmaz her hareketiyle gündem olmayı başaran komedyenlerden birisi.
Çığır açan projeleri ve favori bellenen filmleri haricinde kendisi özel hayatıyla da gündeme düşen isimlerden biri olmaya devam ediyor.
Evlilikleri bir yıl süren ve tek celsede sorunsuz şekilde boşanan ünlü çift ayrılık sonrası nafaka sorunuyla adından bahsettirmeye başlamıştı.
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Şimdi ikilinin davalık olmalarını sağlayan o konulara hiç girmeyelim... Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun evliliğinden dünyaya Kemal gözümüzün önünde büyüyen çocuklardan biri.
Kemal'in ekmek parası kazanacak yaşa geldiğini düşünen Cem Yılmaz, özellikle şovlarında geçmişte kazanç sağladığını söylediği tarihi tartıyı oğluna devrettiğini açıkladı!
Kemal'in baskülü tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz geçmişteki ekmek teknesini oğluna devretti!
Paylaşıma Can Bonomo da kayıtsız kalamadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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