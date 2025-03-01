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Bir Zamanlar Ekmek Teknesiydi: Cem Yılmaz Oğlu Kemal'e O Meşhur Tartısını Devretti!

Bir Zamanlar Ekmek Teknesiydi: Cem Yılmaz Oğlu Kemal'e O Meşhur Tartısını Devretti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.03.2025 - 11:55

2012 senesinde Ahu Yağtu'yla yaptığı evlilikle magazin manşetlerine yerleşen Cem Yılmaz kısa bir süre sonra babalık deneyimini tatmıştı. Oğlu Kemal'i kucağına almalarından kısa bir süre sonra ayrılan çift ardından yaşadıkları nafaka krizi ile gündeme gelmişti. 

Baskülle kazandığı parayı stand-up gösterilerinde her seferinde anlatmadan edemeyen Cem Yılmaz geçmişteki ekmek teknesini oğluna devretti! Oğlu Kemal'in eline tartıyı tutuşturan komedyen altına düştüğü notla takipçilerini güldürdü!

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Cem Yılmaz, Türkiye'nin en tanınmış ve başarılı komedyenlerinden biri olarak, sahneye adım attığı günden bu yana milyonları kahkahaya boğuyor.

Cem Yılmaz, Türkiye'nin en tanınmış ve başarılı komedyenlerinden biri olarak, sahneye adım attığı günden bu yana milyonları kahkahaya boğuyor.

Kendine has mizah anlayışı ve zekice yazdığı stand-up gösterileriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Yılmaz, hem sinema hem de televizyon projelerinde de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Cem Yılmaz'ın CMXXIV Amerika Turnesi'nin son ayağı olan Miami'de gerçekleşen stand-up gösterisi geçtiğimiz gün final yaptı.

Cem Yılmaz'ın CMXXIV Amerika Turnesi'nin son ayağı olan Miami'de gerçekleşen stand-up gösterisi geçtiğimiz gün final yaptı.

Cem Yılmaz yaptığı paylaşıma düştüğü 'Muhteşem bir Avrupa & Amerika turnesini tamamladık! 9 ülke, 25 şehir ve 29 tam gösteriyle  #CMXXIV sevenleriyle buluştu. Bizi her yerde muhteşem enerjisiyle karşılayan seyircilerimize minnettarız! ❤️' notuyla sevenlerine teşekkür etti.

Film projeleri, stand-up şovları ve sosyal medya paylaşımları derken Cem Yılmaz her hareketiyle gündem olmayı başaran komedyenlerden birisi.

Film projeleri, stand-up şovları ve sosyal medya paylaşımları derken Cem Yılmaz her hareketiyle gündem olmayı başaran komedyenlerden birisi.

Yıllardır seyirciyi güldürme işini kendine görev edinen Cem Yılmaz'ı son olarak kendisinin yazıp yönettiği ve oynadığı 'Do Not Disturb' filmiyle konuşmuştuk.

Çığır açan projeleri ve favori bellenen filmleri haricinde kendisi özel hayatıyla da gündeme düşen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Çığır açan projeleri ve favori bellenen filmleri haricinde kendisi özel hayatıyla da gündeme düşen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

2012 yılında Ahu Yağtu'yla nikah masasına oturan kısa bir süre sonra da oğulları Kemal'i kucaklarına alan Cem Yılmaz o dönemden beri özel hayatıyla konuşuluyor.

Evlilikleri bir yıl süren ve tek celsede sorunsuz şekilde boşanan ünlü çift ayrılık sonrası nafaka sorunuyla adından bahsettirmeye başlamıştı.

Evlilikleri bir yıl süren ve tek celsede sorunsuz şekilde boşanan ünlü çift ayrılık sonrası nafaka sorunuyla adından bahsettirmeye başlamıştı.

20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede noktalayan çiftimiz oğlunun velayetinin annesine verilmesinin ardından ayda 10 bin dolar ödemeye başlamış, komedyen doların yükselişiyle birlikte isyan bayrağını çekmişti.

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Şimdi ikilinin davalık olmalarını sağlayan o konulara hiç girmeyelim... Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun evliliğinden dünyaya Kemal gözümüzün önünde büyüyen çocuklardan biri.

Şimdi ikilinin davalık olmalarını sağlayan o konulara hiç girmeyelim... Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun evliliğinden dünyaya Kemal gözümüzün önünde büyüyen çocuklardan biri.

Şimdilerde Ahu Yağtu ile nafaka krizi yaşayan Cem Yılmaz sık sık gündeme bu gibi haberlele düşse de oğluyla yaptığı paylaşımlar ve Kemal'i kattığı espriler çok seviliyor.

Kemal'in ekmek parası kazanacak yaşa geldiğini düşünen Cem Yılmaz, özellikle şovlarında geçmişte kazanç sağladığını söylediği tarihi tartıyı oğluna devrettiğini açıkladı!

Kemal'in ekmek parası kazanacak yaşa geldiğini düşünen Cem Yılmaz, özellikle şovlarında geçmişte kazanç sağladığını söylediği tarihi tartıyı oğluna devrettiğini açıkladı!

Son olarak dijital platforma dizisi 'Erşan Kuneri'nin 2. sezonuyla kamera karşısına geçen komedyen, takipçilerini geçmişe götürdü!

Kemal'in baskülü tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz geçmişteki ekmek teknesini oğluna devretti!

Kemal'in baskülü tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz geçmişteki ekmek teknesini oğluna devretti!

Paylaşımın altına 'Sene 1979 bu tartı ile 1 günde 105 lira kazanmıştım…kampanyam bile vardı (!) tartılma 1 lira ,100 kilo üstü 2,5 (??!?) şimdi Kemal e devrediyorum :))) koç köprüsü çıkışında başlıyor :))) yarın' notunu düştü.

Paylaşıma Can Bonomo da kayıtsız kalamadı!

Paylaşıma Can Bonomo da kayıtsız kalamadı!

Sevilen şarkıcı 'Can Abimin şansı yaver gitmemişti, Kemal kardeşime muvaffakiyetler diliyorum' yorumunda bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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