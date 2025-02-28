Jan Asya'yla Birbirinden Tatlı Hallerini İlk Kez Paylaşan Barış Arduç'un Kızıyla Pozları Kendine Fena Düşürdü!
Jan Asya'yla Birbirinden Tatlı Hallerini İlk Kez Paylaşan Barış Arduç'un Kızıyla Pozları Kendine Fena Düşürdü!
Barış Arduç ve Gupse Özay, kurdukları aileyle birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Birbirlerine olan hayranlıkları ve kızları Jan Asya ile her bakanın gıpta ettiği aileleriyle Özay ve Arduç ikilisi magazinin gözdelerinden olmayı sürdürüyor.
Barış Arduç'un kızıyla magazin kameralarına yansıyan hallerine ise sosyal medya kullanıcılarının 'bize ne zaman nasip olur?' yorumları bir an olsun eksik olmuyor. Kızıyla hamburger keyfi yapan Barış Arduç bu sefer kendi profilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu! Gelin pozlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deliha filminde başrolü paylaşan, uyumlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan, arkadaşlıkları da zamanla aşka dönen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti mutlu birliktelikleriyle adlarından bahsettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar önce başlayan aşklarıyla magazin manşetlerine yerleşen ikili gözlerden uzak yaşadıkları aşklarına rağmen kısa sürede büyük hayranlık uyandırmıştı.
Çiçeği burnunda aşıkların evliliklerinden üç yıl önce yüzükleri taktığı sonradan ortaya çıkmıştı. 2 yıl sonra da Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilk çocuklarının dünyaya geleceğini öğrenmiştik.
2022 senesinin Eylül ayında dünyaya gelen Jan Asya ise mutlu çiftimiz resmen tamamlanmasına vesile olmuştu!
Kızlarının yüzlerini paylaşmamalarıyla ve birbirlerine duydukları aşkla gündeme gelen çiftimizin her yeni paylaşımı da sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meraklı bakışların arttığı şu dönemde ise Jan Asya'yı son olarak annesinin kucağıda görebilme fırsatı yakalamıştık.
Biricik kızı Jan Asya'nın kameralara kestiği pozları gören Barış Arduç geçtiğimiz saatlerde güzel kızıyla ilk defa paylaşımlarda bulundu!
Etrafa sürekli gülücükler saçan sevimli Jan Asya ve Barış Arduç'un bu pozları içimizi ısıttı ne yalan söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kıvanç'tan nesi eksik, abartacaksanız ayılıp bayılacaksanız barış'ı abartın hakediyor fazlasıyla 🫰