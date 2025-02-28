Jan Asya'yla Birbirinden Tatlı Hallerini İlk Kez Paylaşan Barış Arduç'un Kızıyla Pozları Kendine Fena Düşürdü!

Barış Arduç ve Gupse Özay, kurdukları aileyle birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Birbirlerine olan hayranlıkları ve kızları Jan Asya ile her bakanın gıpta ettiği aileleriyle Özay ve Arduç ikilisi magazinin gözdelerinden olmayı sürdürüyor.

Barış Arduç'un kızıyla magazin kameralarına yansıyan hallerine ise sosyal medya kullanıcılarının 'bize ne zaman nasip olur?' yorumları bir an olsun eksik olmuyor. Kızıyla hamburger keyfi yapan Barış Arduç bu sefer kendi profilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu! Gelin pozlara birlikte bakalım!