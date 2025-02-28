onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Jan Asya'yla Birbirinden Tatlı Hallerini İlk Kez Paylaşan Barış Arduç'un Kızıyla Pozları Kendine Fena Düşürdü!

Jan Asya'yla Birbirinden Tatlı Hallerini İlk Kez Paylaşan Barış Arduç'un Kızıyla Pozları Kendine Fena Düşürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2025 - 22:54 Son Güncelleme: 28.02.2025 - 22:59

Barış Arduç ve Gupse Özay, kurdukları aileyle birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Birbirlerine olan hayranlıkları ve kızları Jan Asya ile her bakanın gıpta ettiği aileleriyle Özay ve Arduç ikilisi magazinin gözdelerinden olmayı sürdürüyor.

Barış Arduç'un kızıyla magazin kameralarına yansıyan hallerine ise sosyal medya kullanıcılarının 'bize ne zaman nasip olur?' yorumları bir an olsun eksik olmuyor. Kızıyla hamburger keyfi yapan Barış Arduç bu sefer kendi profilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu! Gelin pozlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deliha filminde başrolü paylaşan, uyumlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan, arkadaşlıkları da zamanla aşka dönen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti mutlu birliktelikleriyle adlarından bahsettiriyor.

Deliha filminde başrolü paylaşan, uyumlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan, arkadaşlıkları da zamanla aşka dönen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti mutlu birliktelikleriyle adlarından bahsettiriyor.

2014 senesine dayanan bu buluşma rol arkadaşlıklarının aşka dönüşmesine başka bir örnek olmuş, o günden bugüne yakından takip edilen ikilinin aşkı ise gözlerinden okunmuştu!

Yıllar önce başlayan aşklarıyla magazin manşetlerine yerleşen ikili gözlerden uzak yaşadıkları aşklarına rağmen kısa sürede büyük hayranlık uyandırmıştı.

Yıllar önce başlayan aşklarıyla magazin manşetlerine yerleşen ikili gözlerden uzak yaşadıkları aşklarına rağmen kısa sürede büyük hayranlık uyandırmıştı.

Ardından altı yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftimiz 2020 yılında nikah masasına oturmuş ve sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çiçeği burnunda aşıkların evliliklerinden üç yıl önce yüzükleri taktığı sonradan ortaya çıkmıştı. 2 yıl sonra da Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilk çocuklarının dünyaya geleceğini öğrenmiştik.

Çiçeği burnunda aşıkların evliliklerinden üç yıl önce yüzükleri taktığı sonradan ortaya çıkmıştı. 2 yıl sonra da Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilk çocuklarının dünyaya geleceğini öğrenmiştik.

2022'nin Mayıs ayında 6 aylık hamile karnıyla karşımıza çıkan Gupse Özay'ın kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

2022 senesinin Eylül ayında dünyaya gelen Jan Asya ise mutlu çiftimiz resmen tamamlanmasına vesile olmuştu!

2022 senesinin Eylül ayında dünyaya gelen Jan Asya ise mutlu çiftimiz resmen tamamlanmasına vesile olmuştu!

Magazine yansıyan her karesiyle gözlerden kalpler çıkartmayı başaran aile gözlerden uzak sürdürdükleri yaşantılarına kızlarını da eklemişti.

Kızlarının yüzlerini paylaşmamalarıyla ve birbirlerine duydukları aşkla gündeme gelen çiftimizin her yeni paylaşımı da sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Kızlarının yüzlerini paylaşmamalarıyla ve birbirlerine duydukları aşkla gündeme gelen çiftimizin her yeni paylaşımı da sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Kızları neredeyse 3 yaşına basacak olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti Jan Asya ise yeni yeni ekranlarda yer almaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meraklı bakışların arttığı şu dönemde ise Jan Asya'yı son olarak annesinin kucağıda görebilme fırsatı yakalamıştık.

Meraklı bakışların arttığı şu dönemde ise Jan Asya'yı son olarak annesinin kucağıda görebilme fırsatı yakalamıştık.

Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Jan Asya'nın kameralara gülücükler saçan tatlı mı tatlı halleri resmen olay olmuştu!

Kaçıranlar için detaylardan ve o anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Biricik kızı Jan Asya'nın kameralara kestiği pozları gören Barış Arduç geçtiğimiz saatlerde güzel kızıyla ilk defa paylaşımlarda bulundu!

Biricik kızı Jan Asya'nın kameralara kestiği pozları gören Barış Arduç geçtiğimiz saatlerde güzel kızıyla ilk defa paylaşımlarda bulundu!

Çok doğal bulunan bu pozlar sosyal medya kullanıcılarının içini ısıtırken yorumlar da eksik olmadı tabii!

Etrafa sürekli gülücükler saçan sevimli Jan Asya ve Barış Arduç'un bu pozları içimizi ısıttı ne yalan söyleyelim!

Etrafa sürekli gülücükler saçan sevimli Jan Asya ve Barış Arduç'un bu pozları içimizi ısıttı ne yalan söyleyelim!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Kıvanç'tan nesi eksik, abartacaksanız ayılıp bayılacaksanız barış'ı abartın hakediyor fazlasıyla 🫰