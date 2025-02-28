11 Yıllık Aşk Bitti: Daha Önce Dört Evlilik Yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la İlişkisi Son Buldu!
11 Yıllık Aşk Bitti: Daha Önce Dört Evlilik Yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la İlişkisi Son Buldu!
Aşk hayatındaki çalkantılarla gündemde gördüğümüz Okan Bayülgen projeleri dışında özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediliyor. Senelerdir birçok ünlü güzelimizle ilişki yaşayan isim evlilikleriyle de konuşulmuştu. Şirin Ediger'le yaptığı evlilikten İstanbul isimli kızını kucağına alan, 2014 senesinde de yeniden bekar hayatına dönen Bayülgen uzun süredir Selin Atasoy ile birlikteydi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, daha önce dört evlilik yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la 11 yıl süren birlikteliğini bitirdiği öğrenildi.
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Okan Bayülgen, Türk televizyon dünyasının en renkli ve dikkat çekici isimlerinden biri olarak hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.
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Bayülgen, kariyerinin her aşamasında cesur ve özgün tavırlarıyla dikkat çekse de, özel hayatındaki gelişmelerle magazin manşetlerine yansıyan isimlerden biri.
Okan Bayülgen ve Selin Atasoy’un 11 yıllık ilişkisi, Türk magazin dünyasında uzun süre gündem olmuştu.
Son derece çalkantılı bir aşk hayatına sahip olmasıyla tanığımız Okan Bayülgen'in adından daha önce Zeyno Gönenç, Deniz Akkaya gibi isimlerle bahsetmiştik.
Daha önce dört evlilik yaptığı bilinen Okan Bayülgen'in 2008 senesinde nikah masasına oturduğu ve altı yıl evli kaldığı Şirin Ediger'le son evliliğini yaşamıştı.
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Şirin Ediger'den boşandıktan sonra 2015 yılında yazar ve prodüktör Selin Atasoy'la birlikte olan Bayülgen son 11 senedir başka bir isimle anılmamıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, geçtiğimiz ay çiftin 11 yıl süren ilişkilerini sonlandırdığı haberleri magazin dünyasında geniş yer buldu.
Her bir evliliği farklı bir deneyim olmuş olsa da, Bayülgen’in son ilişkisi, yani Selin Atasoy ile olan birlikteliği, uzun süre devam eden nadir ilişkilerden biri olarak hafızalarda kaldı.
Okan Bayülgen’in özel hayatı, her zaman merak konusu olmuş, ünlü televizyoncu her evliliğiyle magazin gündeminde yer almıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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