11 Yıllık Aşk Bitti: Daha Önce Dört Evlilik Yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la İlişkisi Son Buldu!

Aşk hayatındaki çalkantılarla gündemde gördüğümüz Okan Bayülgen projeleri dışında özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediliyor. Senelerdir birçok ünlü güzelimizle ilişki yaşayan isim evlilikleriyle de konuşulmuştu. Şirin Ediger'le yaptığı evlilikten İstanbul isimli kızını kucağına alan, 2014 senesinde de yeniden bekar hayatına dönen Bayülgen uzun süredir Selin Atasoy ile birlikteydi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, daha önce dört evlilik yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la 11 yıl süren birlikteliğini bitirdiği öğrenildi.