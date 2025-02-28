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11 Yıllık Aşk Bitti: Daha Önce Dört Evlilik Yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la İlişkisi Son Buldu!

11 Yıllık Aşk Bitti: Daha Önce Dört Evlilik Yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la İlişkisi Son Buldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.02.2025 - 19:37

Aşk hayatındaki çalkantılarla gündemde gördüğümüz Okan Bayülgen projeleri dışında özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediliyor. Senelerdir birçok ünlü güzelimizle ilişki yaşayan isim evlilikleriyle de konuşulmuştu. Şirin Ediger'le yaptığı evlilikten İstanbul isimli kızını kucağına alan, 2014 senesinde de yeniden bekar hayatına dönen Bayülgen uzun süredir Selin Atasoy ile birlikteydi. 

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, daha önce dört evlilik yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la 11 yıl süren birlikteliğini bitirdiği öğrenildi.

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Okan Bayülgen, Türk televizyon dünyasının en renkli ve dikkat çekici isimlerinden biri olarak hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Okan Bayülgen, Türk televizyon dünyasının en renkli ve dikkat çekici isimlerinden biri olarak hem profesyonel kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Ünlü televizyoncu, oyuncu ve yönetmen olarak tanınmasının yanı sıra, özel yaşamındaki inişli çıkışlı ilişkileriyle de sıkça konuşulan bir isim.

Bayülgen, kariyerinin her aşamasında cesur ve özgün tavırlarıyla dikkat çekse de, özel hayatındaki gelişmelerle magazin manşetlerine yansıyan isimlerden biri.

Bayülgen, kariyerinin her aşamasında cesur ve özgün tavırlarıyla dikkat çekse de, özel hayatındaki gelişmelerle magazin manşetlerine yansıyan isimlerden biri.

Bugüne kadar dört kez evlenen Bayülgen, aşk hayatı kadar evlilikleriyle de magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış bir isim. Son olarak, uzun süreli ilişkisini sonlandıran Bayülgen'in ayrılık haberi, bir kez daha onun özel hayatına olan ilgiyi gündeme getirdi.

Okan Bayülgen ve Selin Atasoy’un 11 yıllık ilişkisi, Türk magazin dünyasında uzun süre gündem olmuştu.

Okan Bayülgen ve Selin Atasoy’un 11 yıllık ilişkisi, Türk magazin dünyasında uzun süre gündem olmuştu.

Son derece çalkantılı bir aşk hayatına sahip olmasıyla tanığımız Okan Bayülgen'in adından daha önce Zeyno Gönenç, Deniz Akkaya gibi isimlerle bahsetmiştik.

Son derece çalkantılı bir aşk hayatına sahip olmasıyla tanığımız Okan Bayülgen'in adından daha önce Zeyno Gönenç, Deniz Akkaya gibi isimlerle bahsetmiştik.

Demet Şener, Asu Emre, Deniz Seki, Cansu Dere gibi isimlerle yaşadığı birlikteliklerle adından bahsettiren Okan Bayülgen evlilikleriyle de adından bahsettirmişti.

Daha önce dört evlilik yaptığı bilinen Okan Bayülgen'in 2008 senesinde nikah masasına oturduğu ve altı yıl evli kaldığı Şirin Ediger'le son evliliğini yaşamıştı.

Daha önce dört evlilik yaptığı bilinen Okan Bayülgen'in 2008 senesinde nikah masasına oturduğu ve altı yıl evli kaldığı Şirin Ediger'le son evliliğini yaşamıştı.

Bayülgen bu evlilikten kızı İstanbul'u kucağına almıştı.

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Şirin Ediger'den boşandıktan sonra 2015 yılında yazar ve prodüktör Selin Atasoy'la birlikte olan Bayülgen son 11 senedir başka bir isimle anılmamıştı.

Şirin Ediger'den boşandıktan sonra 2015 yılında yazar ve prodüktör Selin Atasoy'la birlikte olan Bayülgen son 11 senedir başka bir isimle anılmamıştı.

Okan Bayülgen ve Selin Atasoy’un ilişkisi, yıllarca dikkatle izlenen bir birliktelik olmuştu. İkili, dört yıl önce Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 'Harem Kabare' adlı tiyatro oyununda birlikte sahneye çıkmış ve profesyonel işbirlikleri, aralarındaki bağı daha da güçlendirmişti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, geçtiğimiz ay çiftin 11 yıl süren ilişkilerini sonlandırdığı haberleri magazin dünyasında geniş yer buldu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, geçtiğimiz ay çiftin 11 yıl süren ilişkilerini sonlandırdığı haberleri magazin dünyasında geniş yer buldu.

Ayrılığın nedeni hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, kulislerde çiftin kavga gürültü olmadan, sessizce yollarını ayırdığı konuşuluyor.

Her bir evliliği farklı bir deneyim olmuş olsa da, Bayülgen’in son ilişkisi, yani Selin Atasoy ile olan birlikteliği, uzun süre devam eden nadir ilişkilerden biri olarak hafızalarda kaldı.

Her bir evliliği farklı bir deneyim olmuş olsa da, Bayülgen’in son ilişkisi, yani Selin Atasoy ile olan birlikteliği, uzun süre devam eden nadir ilişkilerden biri olarak hafızalarda kaldı.

Okan Bayülgen’in özel hayatı, her zaman merak konusu olmuş, ünlü televizyoncu her evliliğiyle magazin gündeminde yer almıştı.

Okan Bayülgen’in özel hayatı, her zaman merak konusu olmuş, ünlü televizyoncu her evliliğiyle magazin gündeminde yer almıştı.

İlk evliliğini, tanıştıktan sadece 13 gün sonra nikah masasına oturduğu Fransız bir kadınla yapmıştı. İkinci evliliğini gazeteci Gaye Arman’la gerçekleştiren Bayülgen, üçüncü evliliğini ise 1996 yılında oyuncu Zeyno Günenç’le yapmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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