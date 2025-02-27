Sürpriz Bebek: Kourtney Kardashian'ın 15 Yaşındaki Oğlu Mason'un Piper İsimli Bir Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!
Sürpriz Bebek: Kourtney Kardashian'ın 15 Yaşındaki Oğlu Mason'un Piper İsimli Bir Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://tribune.com.pk/story/2531172/...
Kourtney Kardashian’ın 15 yaşındaki oğlu Mason Disick, son Instagram paylaşımlarıyla büyük bir tartışma yarattı. Genç Mason’ın eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı! Kardashian ve Scott Disick'in oğlu Mason'un yaptığı paylaşımlar bebek haberlerini doğruladı!
Bu paylaşımlar kısa süre sonra silinse de, dedikodular hızla yayıldı ve Mason’ın sorulara verdiği yanıtların ekran görüntüleri de sızdırıldı. Kourtney, Scott Disick ve Kris Jenner’dan henüz bir açıklama gelmedi!
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Ailelerinin her hareketi mercek altına alınan Kardashian’lar çoğu zaman alışılmadık ve dikkat çekici davranışlarla gündeme geliyor.
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Ailenin özel hayatıyla gündeme gelen isimlerin başında yer alan Kourtney Kardashian hem ilişkileri hem de çocuklarıyla çok konuşuluyor.
Hollywood'un en dikkat çeken çiftlerinden Kourtney Kardashian ve Travis Barker, ilişkileriyle her zaman gündemde olmayı başarıyorlar.
Kendisinin geçmişte Scott Disick ile yaşadığı ilişki ise magazin manşetlerinin en dikkat çeken olaylarından birisiydi.
2006 yılında tanışan çift, yıllarca birlikte olduktan sonra çeşitli ayrılık ve barışma dönemlerinden geçtiler.
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Kourtney ve Scott'ın çocuklarından Mason hakkında ortaya atılan iddia çiftin yeniden gündeme oturmasını sağladı!
Mason’ın eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı ve bu durum dedikodulara yol açtı.
Mason’ın, Instagram hesabında verdiği cevaplarla iddiaları doğruladığı öne sürülürken, bir takipçisine "Evet, çocuğum var," şeklinde bir yanıt verdiği ortaya çıktı.
Mason'un sonradan sildiği hikayelerinden birinde "Korunma hatası" şeklinde cevap verdiği kızını paylaştığı görüldü.
Özel Instagram hesabından soru cevap etkinliği yapıp kızı Piper hakkında konuşan Mason'un hikayeleri kaldırmasının ardından bu görüntüler sızdırıldı.
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Bebek haberiyle gündem olan Mason hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları iddiaların gerçekliğinden şüphe ederken kimileri, 15 yaşındaki Mason’ın babalık iddialarının doğru olduğunu savundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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