Sürpriz Bebek: Kourtney Kardashian'ın 15 Yaşındaki Oğlu Mason'un Piper İsimli Bir Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Kourtney Kardashian’ın 15 yaşındaki oğlu Mason Disick, son Instagram paylaşımlarıyla büyük bir tartışma yarattı. Genç Mason’ın eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı! Kardashian ve Scott Disick'in oğlu Mason'un yaptığı paylaşımlar bebek haberlerini doğruladı!

Bu paylaşımlar kısa süre sonra silinse de, dedikodular hızla yayıldı ve Mason’ın sorulara verdiği yanıtların ekran görüntüleri de sızdırıldı. Kourtney, Scott Disick ve Kris Jenner’dan henüz bir açıklama gelmedi!