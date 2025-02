Sürpriz Bebek: Kourtney Kardashian'ın 15 Yaşındaki Oğlu Mason'un Piper İsimli Bir Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Kim Kardashian'dan Kourtney’e, Khloé’den Kylie’ye kadar her bir aile üyesi, kendi tarzı ve yaşamı ile büyük bir takipçi kitlesine sahip. Ancak bir gerçek var ki, Kardashian ailesinin her hareketi izleniyor ve her anları sosyal medyada adeta olay yaratıyor.