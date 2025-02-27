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Sürpriz Bebek: Kourtney Kardashian'ın 15 Yaşındaki Oğlu Mason'un Piper İsimli Bir Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Sürpriz Bebek: Kourtney Kardashian'ın 15 Yaşındaki Oğlu Mason'un Piper İsimli Bir Kızı Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2025 - 14:12

Kourtney Kardashian’ın 15 yaşındaki oğlu Mason Disick, son Instagram paylaşımlarıyla büyük bir tartışma yarattı. Genç Mason’ın eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı! Kardashian ve Scott Disick'in oğlu Mason'un yaptığı paylaşımlar bebek haberlerini doğruladı!

Bu paylaşımlar kısa süre sonra silinse de, dedikodular hızla yayıldı ve Mason’ın sorulara verdiği yanıtların ekran görüntüleri de sızdırıldı. Kourtney, Scott Disick ve Kris Jenner’dan henüz bir açıklama gelmedi!

Kaynak: https://tribune.com.pk/story/2531172/...
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Ailelerinin her hareketi mercek altına alınan Kardashian’lar çoğu zaman alışılmadık ve dikkat çekici davranışlarla gündeme geliyor.

Ailelerinin her hareketi mercek altına alınan Kardashian’lar çoğu zaman alışılmadık ve dikkat çekici davranışlarla gündeme geliyor.

Kardashian ailesi, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bu ailenin her bireyi, sadece skandallarıyla değil aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Ailenin özel hayatıyla gündeme gelen isimlerin başında yer alan Kourtney Kardashian hem ilişkileri hem de çocuklarıyla çok konuşuluyor.

Ailenin özel hayatıyla gündeme gelen isimlerin başında yer alan Kourtney Kardashian hem ilişkileri hem de çocuklarıyla çok konuşuluyor.

Kim Kardashian'dan Kourtney’e, Khloé’den Kylie’ye kadar her bir aile üyesi, kendi tarzı ve yaşamı ile büyük bir takipçi kitlesine sahip. Ancak bir gerçek var ki, Kardashian ailesinin her hareketi izleniyor ve her anları sosyal medyada adeta olay yaratıyor.

Hollywood'un en dikkat çeken çiftlerinden Kourtney Kardashian ve Travis Barker, ilişkileriyle her zaman gündemde olmayı başarıyorlar.

Hollywood'un en dikkat çeken çiftlerinden Kourtney Kardashian ve Travis Barker, ilişkileriyle her zaman gündemde olmayı başarıyorlar.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, son yıllarda ilişkileriyle sıkça gündeme gelmeye başladılar. Geçtiğimiz senelerde evlilik kararı alan ikili ailelerini birleştirmiş üstüne bir de oğullarını kucaklarına almışlardı.

Kendisinin geçmişte Scott Disick ile yaşadığı ilişki ise magazin manşetlerinin en dikkat çeken olaylarından birisiydi.

Kendisinin geçmişte Scott Disick ile yaşadığı ilişki ise magazin manşetlerinin en dikkat çeken olaylarından birisiydi.

Her ne kadar ikili resmi olarak evlenmemiş olsa da, uzun yıllar süren birliktelikleri ve üç çocuklarıyla oldukça dikkat çektiler. Bir ayrıl bir barış devam ettirdikleri ilişkileriyle yıllarca gündemde kalan ikili sonunda toksik ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

2006 yılında tanışan çift, yıllarca birlikte olduktan sonra çeşitli ayrılık ve barışma dönemlerinden geçtiler.

2006 yılında tanışan çift, yıllarca birlikte olduktan sonra çeşitli ayrılık ve barışma dönemlerinden geçtiler.

Kourtney ve Scott’ın 2015 yılında biten ilişkilerinin en önemli parçalarından biri, birlikte büyüttükleri üç çocukları: Mason, Penelope ve Reign.

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Kourtney ve Scott'ın çocuklarından Mason hakkında ortaya atılan iddia çiftin yeniden gündeme oturmasını sağladı!

Kourtney ve Scott'ın çocuklarından Mason hakkında ortaya atılan iddia çiftin yeniden gündeme oturmasını sağladı!

Kourtney Kardashian’ın 15 yaşındaki oğlu Mason Disick, son Instagram paylaşımlarıyla büyük bir tartışma yarattı.

Mason’ın eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı ve bu durum dedikodulara yol açtı.

Mason’ın eski bir sınıf arkadaşıyla bir yaşında bir kızı olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı ve bu durum dedikodulara yol açtı.

Mason’ın, Instagram hesabında verdiği cevaplarla iddiaları doğruladığı öne sürülürken, bir takipçisine "Evet, çocuğum var," şeklinde bir yanıt verdiği ortaya çıktı.

Mason’ın, Instagram hesabında verdiği cevaplarla iddiaları doğruladığı öne sürülürken, bir takipçisine "Evet, çocuğum var," şeklinde bir yanıt verdiği ortaya çıktı.

Paylaşımlar, kısa süre sonra silinse de spekülasyonlar magazin gündeminde adeta bir bomba etkisi yarattı!

Mason'un sonradan sildiği hikayelerinden birinde "Korunma hatası" şeklinde cevap verdiği kızını paylaştığı görüldü.

Mason'un sonradan sildiği hikayelerinden birinde "Korunma hatası" şeklinde cevap verdiği kızını paylaştığı görüldü.

Piper adını verdikleri kızını paylaşan Mason paylaşımın altına 'Elimde yüzünü net gösteren başka fotoğrafı yok.' notunu düştü. Kızın Mason Disick'e olan benzerliği dikkat çekti.

Özel Instagram hesabından soru cevap etkinliği yapıp kızı Piper hakkında konuşan Mason'un hikayeleri kaldırmasının ardından bu görüntüler sızdırıldı.

Özel Instagram hesabından soru cevap etkinliği yapıp kızı Piper hakkında konuşan Mason'un hikayeleri kaldırmasının ardından bu görüntüler sızdırıldı.

Disick, 'Ailem ve Piper hakkında soru sormayın' ifadeleri ve 'Piper'ın hayatına dahil misin?' sorusuna verdiği 'Evet onu bazen görüyorum' cevabıyla iddiaları doğrulamış oldu.

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Bebek haberiyle gündem olan Mason hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları iddiaların gerçekliğinden şüphe ederken kimileri, 15 yaşındaki Mason’ın babalık iddialarının doğru olduğunu savundu.

Bebek haberiyle gündem olan Mason hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları iddiaların gerçekliğinden şüphe ederken kimileri, 15 yaşındaki Mason’ın babalık iddialarının doğru olduğunu savundu.

Kourtney Kardashian, Scott Disick ve Kris Jenner’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aile, bu spekülasyonlarla ilgili sessizliğini koruyor. Ancak, bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırarak Kardashian ailesinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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