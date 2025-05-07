Uçak Koltukları Otobüstekilere Kıyasla Neden Bu Kadar Dar?

Bugünkü durumun temeli 1978'de atıldı. O yıl yürürlüğe giren Hava yolu Serbestleştirme Yasası ile sektörde büyük bir değişim başladı. O döneme kadar bilet fiyatları, hizmet standartları ve koltuk düzenleri devlet tarafından sıkı şekilde denetleniyordu.

Ancak serbestleşme sonrası hava yolları, rekabetin kızışmasıyla maliyetleri kısmak için koltukları küçültüp uçağa daha fazla yolcu almayı tercih etti. Başta bu değişiklikler daha uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağladı ama zamanla hizmet kalitesi düştü ve sıkışık kabinler standart hale geldi. Artık koltuk mesafeleriyle ilgili yasal bir alt sınır olmadığı için hava yolları rahatça daha fazla koltuk sıkıştırabiliyor.