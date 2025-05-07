Uçak Koltukları Otobüstekilere Kıyasla Neden Bu Kadar Dar?
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Koltuklar gerçekten küçüldü mü yoksa bize mi öyle geliyor?
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Tüm bu sıkışıklığın arkasında ne var?
Dar koltuklar sadece rahatsız mı yoksa riskli mi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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