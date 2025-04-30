Uçaklarda Neden En Az İki Pilot Bulunmak Zorundadır?

Nasıl ki bir uçakta birden fazla motor varsa, kokpitte de birden fazla uzman bulunması, her an yaşanabilecek bir aksaklığa karşı önlem niteliği taşıyor. Pilotlardan biri rahatsızlandığında ya da ani bir durumda devre dışı kaldığında, diğer pilot uçağın tüm sorumluluğunu devralabiliyor.

Bu sadece kaza ihtimallerini değil, küçük iletişim sorunlarından teknoloji arızalarına kadar pek çok durumu güvenle atlatmayı sağlıyor.