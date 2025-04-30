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Uçaklarda Neden En Az İki Pilot Bulunmak Zorundadır?

Uçaklarda Neden En Az İki Pilot Bulunmak Zorundadır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 20:01 Son Güncelleme: 30.04.2025 - 20:31

Uçağa bindiğimizde çoğumuzun dikkatini çeken ilk şeylerden biri kokpitte iki pilot olmasıdır ama bunun nedenini çoğu zaman sorgulamayız. Sanki kural böyleymiş gibi düşünür geçeriz. Oysa iki pilotun bir arada olması, sadece iş bölümü yapmak için değil, pek çok riski ortadan kaldırmak için alınmış bir önlemdir. Uçuş sırasında her şey planlandığı gibi gitmeyebilir ve bazen sadece saniyeler içinde karar vermek gerekebilir. Gelin sebeplerini iyice irdeleyelim!

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Bir uçakta iki pilot olması, sistemsel yedeklemeyle aynı mantığa dayanıyor.

Bir uçakta iki pilot olması, sistemsel yedeklemeyle aynı mantığa dayanıyor.

Nasıl ki bir uçakta birden fazla motor varsa, kokpitte de birden fazla uzman bulunması, her an yaşanabilecek bir aksaklığa karşı önlem niteliği taşıyor. Pilotlardan biri rahatsızlandığında ya da ani bir durumda devre dışı kaldığında, diğer pilot uçağın tüm sorumluluğunu devralabiliyor. 

Bu sadece kaza ihtimallerini değil, küçük iletişim sorunlarından teknoloji arızalarına kadar pek çok durumu güvenle atlatmayı sağlıyor.

Kritik bir anda tek başına karar almak zor olabilir.

Kritik bir anda tek başına karar almak zor olabilir.

Özellikle bir motor arızası, sistem arızası ya da ani hava değişimi gibi olaylar karşısında iki pilotun birlikte çözüm üretmesi, durumu yönetmeyi kolaylaştırır çünkü bazen sadece saniyeler içinde doğru karar vermek gerekir.

Bu gibi durumlarda ikinci pilot hem destek olur hem de durumu objektif şekilde değerlendirip kritik müdahaleyi yapabilir. Nitekim geçmişte yaşanan birçok uçuş kazasında, pilotun anlık panik halinde yanlış kararlar aldığı görülmüştür. Oysa kokpitte iki pilot varsa, biri şaşırsa bile diğeri devreye girer.

Uzun saatler havada kalmak, sadece fiziksel değil zihinsel olarak da ciddi bir yıpranma yaratır.

Uzun saatler havada kalmak, sadece fiziksel değil zihinsel olarak da ciddi bir yıpranma yaratır.

Bu nedenle özellikle sekiz saati aşan uçuşlarda, pilotlar arasında görev paylaşımı yapılır. Biri dinlenirken diğeri uçağı idare eder, böylece her iki pilot da kritik anlarda tam dikkatle görev yapabilir. Hatta bazı uçuşlarda üç ya da dört pilotun bulunması da gerekebilir. Yasal düzenlemeler, pilotların aralıksız belirli saatten fazla uçmamalarını şart koşarken, araya zorunlu dinlenme molaları koyar.

Uluslararası havacılık standartlarına göre, ticari uçuşların iki pilot tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu. FAA ve EASA gibi kurumlar, tek pilotla yapılacak ticari uçuşların risklerini açıkça ortaya koymuştu ve bu tarz uygulamalara karşı net duruş sergilemişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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