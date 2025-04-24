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Uçaklar Gökyüzünde İlerlerken Işıkları Neden Yanıp Söner?

Uçaklar Gökyüzünde İlerlerken Işıkları Neden Yanıp Söner?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 17:09

Eğer siz de gökyüzünü izlemeyi sevenlerdenseniz özellikle akşam ve gece saatlerinde uçakların o yanıp sönen ışıklarını mutlaka fark etmişsinizdir. Kimi sabit yanar, kimi belli aralıklarla söner ve tekrar yanar. İlk bakışta hepsi aynı gibi görünse de aslında her biri farklı bir anlam taşıyor. Uçağın nerede olduğunu, ne yaptığını ve hatta motorlarının çalışıp çalışmadığını bile bu ışıklardan anlayabiliriz! İyi de nasıl? Beraber bakalım...

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Hepsi aynı işi yapmıyor: Bazıları yön gösteriyor, bazıları uyarıyor.

Hepsi aynı işi yapmıyor: Bazıları yön gösteriyor, bazıları uyarıyor.

Uçaklardaki ışıkların hepsi aynı amaç için yanmıyor. Bazıları sürekli açık kalırken, bazıları ise sadece belli durumlarda yanıp sönüyor. Örneğin, navigasyon ışıkları uçağın sağ ve sol kanatlarında yer alıyor; sağda yeşil, solda kırmızı. Işıklar, gece gündüz fark etmeksizin her zaman yanıyor ve uçağın hangi yöne doğru gittiğini göstermek için kullanılıyor. Bu sayede hem kule görevlileri hem de diğer uçaklar, uçağın kendilerine yaklaşıp yaklaşmadığını anlayabiliyor.

Ancak işin içine yanıp sönen ışıklar girdiğinde devreye başka sistemler giriyor. Strobe adı verilen beyaz ışıklar, çarpışmaları önlemeye yönelik tasarlanmış. Sağ ve sol kanat uçlarında ve uçağın kuyruğunda yer alıyorlar. Pist başında devreye girip uçuş tamamlandıktan sonra kapanıyorlar. Bu ışıkların düzenli aralıklarla yanıp sönmesinin amacı, uçağın görünürlüğünü artırmak. Özellikle diğer uçaklar ve yerdeki ekipler için 'buradayım' demenin en etkili yollarından biri bu.

Uçağın motorları çalıştı mı? Bunu bile ışıklardan anlayabiliyoruz.

Uçağın motorları çalıştı mı? Bunu bile ışıklardan anlayabiliyoruz.

Bir de kırmızı ışıklarla yanıp sönen beacon lambaları var. Bunlar, uçağın gövdesinin üstünde ve altında yer alıyor ve sadece motorlar çalıştırıldığında aktif hale geliyor. Yani bir uçağın motoru çalışıyorsa, beacon ışıkları da yanıyor demektir. Bu sistem, hem yerdeki personeli uyarmak hem de etraftaki hareketliliği belli etmek için kullanılıyor. Özellikle bakım ekiplerinin ya da yükleme yapan personelin güvenliği için oldukça önemli bir uyarı görevi görüyor.

Bu ışıklar da diğerleri gibi yanıp söner şekilde tasarlanmış. Çünkü yapılan araştırmalar, insan beyninin sabit ışıklardan çok yanıp sönen ışıklara tepki verdiğini gösteriyor. Özellikle saniyede 4 ila 8 defa yanıp sönen ışıklar, algı açısından en dikkat çekici olanlar. Uçak tasarımcıları da bu bilgiden yola çıkarak, özellikle güvenlik açısından kritik ışıkları bu şekilde düzenlemiş.

Uçakların üzerinde yanan ya da parlayan her ışığın bir anlamı var.

Uçakların üzerinde yanan ya da parlayan her ışığın bir anlamı var.

Bazıları yön bildiriyor, bazıları motorun çalıştığını haber veriyor, bazılarıysa 'yaklaşma' diyor. Strobe ve beacon ışıkları gibi yanıp sönen ışıklar, gökyüzünde sessiz ama etkili bir iletişim dili kuruyor. Özellikle yoğun hava trafiğinde her saniyenin ve her hareketin önemi varken, bu ışıkların görevleri daha da hayati hale geliyor.

Her uçak modelinde ışıkların yanma düzeni değişebiliyor ama temel amaç hep aynı. Yani uçağı görünür kılmak, ne yaptığını göstermek ve çarpışmaları engellemek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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