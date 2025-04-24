Uçaklar Gökyüzünde İlerlerken Işıkları Neden Yanıp Söner?
Eğer siz de gökyüzünü izlemeyi sevenlerdenseniz özellikle akşam ve gece saatlerinde uçakların o yanıp sönen ışıklarını mutlaka fark etmişsinizdir. Kimi sabit yanar, kimi belli aralıklarla söner ve tekrar yanar. İlk bakışta hepsi aynı gibi görünse de aslında her biri farklı bir anlam taşıyor. Uçağın nerede olduğunu, ne yaptığını ve hatta motorlarının çalışıp çalışmadığını bile bu ışıklardan anlayabiliriz! İyi de nasıl? Beraber bakalım...
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Hepsi aynı işi yapmıyor: Bazıları yön gösteriyor, bazıları uyarıyor.
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Uçağın motorları çalıştı mı? Bunu bile ışıklardan anlayabiliyoruz.
Uçakların üzerinde yanan ya da parlayan her ışığın bir anlamı var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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