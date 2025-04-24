Uçaklar Gökyüzünde İlerlerken Işıkları Neden Yanıp Söner?

Uçaklardaki ışıkların hepsi aynı amaç için yanmıyor. Bazıları sürekli açık kalırken, bazıları ise sadece belli durumlarda yanıp sönüyor. Örneğin, navigasyon ışıkları uçağın sağ ve sol kanatlarında yer alıyor; sağda yeşil, solda kırmızı. Işıklar, gece gündüz fark etmeksizin her zaman yanıyor ve uçağın hangi yöne doğru gittiğini göstermek için kullanılıyor. Bu sayede hem kule görevlileri hem de diğer uçaklar, uçağın kendilerine yaklaşıp yaklaşmadığını anlayabiliyor.

Ancak işin içine yanıp sönen ışıklar girdiğinde devreye başka sistemler giriyor. Strobe adı verilen beyaz ışıklar, çarpışmaları önlemeye yönelik tasarlanmış. Sağ ve sol kanat uçlarında ve uçağın kuyruğunda yer alıyorlar. Pist başında devreye girip uçuş tamamlandıktan sonra kapanıyorlar. Bu ışıkların düzenli aralıklarla yanıp sönmesinin amacı, uçağın görünürlüğünü artırmak. Özellikle diğer uçaklar ve yerdeki ekipler için 'buradayım' demenin en etkili yollarından biri bu.