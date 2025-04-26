Uçaklar Geri Vitesleri Olmamasına Rağmen Nasıl Geri Geri Gidebiliyor?

Gökyüzü sonsuz bir alan olduğu için istedikleri yöne doğru rahatça dönebilirler. Ancak yerdeyken, özellikle dar alanlarda kapıdan ayrılırken geri hareket etmeleri gerekiyor. İşte bu yüzden havalimanlarında 'pushback traktörleri' veya 'tug' adı verilen özel araçlar kullanılıyor. Bu araçlar, uçakla bir çeki demiri aracılığıyla bağlantı kuruyor ve uçağı dikkatlice geri doğru itiyor.

Uçakların pilotları ise bu esnada hiçbir şekilde geri manevra yapmıyor, yönlendirme tamamen pushback traktörünü kullanan operatör tarafından sağlanıyor. Yani uçaklar, aslında kendileri geri gitmiyor, bir nevi çekilerek geriye doğru hareket ettiriliyorlar!