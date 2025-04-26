Uçaklar Geri Vitesleri Olmamasına Rağmen Nasıl Geri Geri Gidebiliyor?
Uçakların bazen geri geri hareket ettiğini gördüğümüzde ister istemez şaşırıyoruz. Çünkü kafamızda hemen 'Nasıl yani, uçaklarda geri vites yok ki?' diye bir soru beliriyor. Aslında düşündüğünüz gibi, uçakların ne geri vitesi var ne de kendi tekerleklerini hareket ettirecek bir motor sistemi. Bu yüzden yerde geri gitmeleri gerektiğinde işin içine başka çözümler giriyor. O çözümler neymiş beraber bakalım!
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Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyelim: Uçakların havadayken geri gitmeye ihtiyaçları yok.
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Uçakların bir diğer geri gitme yöntemi daha var: "Thrust reverser" yani ters itme kullanımı.
Arabaların aksine, uçakların hem yapısı hem de güvenlik gerekçeleri dolayısıyla kendi başlarına geri gitmeleri neredeyse imkansız.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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