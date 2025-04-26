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Uçaklar Geri Vitesleri Olmamasına Rağmen Nasıl Geri Geri Gidebiliyor?

Uçaklar Geri Vitesleri Olmamasına Rağmen Nasıl Geri Geri Gidebiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 14:22

Uçakların bazen geri geri hareket ettiğini gördüğümüzde ister istemez şaşırıyoruz. Çünkü kafamızda hemen 'Nasıl yani, uçaklarda geri vites yok ki?' diye bir soru beliriyor. Aslında düşündüğünüz gibi, uçakların ne geri vitesi var ne de kendi tekerleklerini hareket ettirecek bir motor sistemi. Bu yüzden yerde geri gitmeleri gerektiğinde işin içine başka çözümler giriyor. O çözümler neymiş beraber bakalım!

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Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyelim: Uçakların havadayken geri gitmeye ihtiyaçları yok.

Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyelim: Uçakların havadayken geri gitmeye ihtiyaçları yok.

Gökyüzü sonsuz bir alan olduğu için istedikleri yöne doğru rahatça dönebilirler. Ancak yerdeyken, özellikle dar alanlarda kapıdan ayrılırken geri hareket etmeleri gerekiyor. İşte bu yüzden havalimanlarında 'pushback traktörleri' veya 'tug' adı verilen özel araçlar kullanılıyor. Bu araçlar, uçakla bir çeki demiri aracılığıyla bağlantı kuruyor ve uçağı dikkatlice geri doğru itiyor. 

Uçakların pilotları ise bu esnada hiçbir şekilde geri manevra yapmıyor, yönlendirme tamamen pushback traktörünü kullanan operatör tarafından sağlanıyor. Yani uçaklar, aslında kendileri geri gitmiyor, bir nevi çekilerek geriye doğru hareket ettiriliyorlar!

Uçakların bir diğer geri gitme yöntemi daha var: "Thrust reverser" yani ters itme kullanımı.

Uçakların bir diğer geri gitme yöntemi daha var: "Thrust reverser" yani ters itme kullanımı.

Bu sistem, motorlardan çıkan hava akımını normalin tam tersine yönlendirerek uçağın kendi gücüyle geri hareket etmesini sağlayabiliyor. Bu işleme de 'powerback' deniyor. Ancak yöntem, zannedildiği kadar güvenli değil. Thrust reverser kullanıldığında ortaya çıkan güçlü hava akımı, etraftaki küçük cisimleri savurabilir ve hem uçağa hem de çevredeki personele ciddi zararlar verebilir.

Üstelik uçaklarda yan aynalar ya da geri görüş kameraları bulunmadığı için, pilotların nereye gittiklerini görebilmeleri mümkün değil. Tüm bu sebepler yüzünden çoğu havalimanı, kapı çevresinde thrust reverser kullanılmasını kesin olarak yasaklamış.

Arabaların aksine, uçakların hem yapısı hem de güvenlik gerekçeleri dolayısıyla kendi başlarına geri gitmeleri neredeyse imkansız.

Arabaların aksine, uçakların hem yapısı hem de güvenlik gerekçeleri dolayısıyla kendi başlarına geri gitmeleri neredeyse imkansız.

Bu yüzden pushback traktörleri gibi araçlarla destek alarak hareket ediyorlar. Powerback gibi yöntemler ise sadece belirli koşullarda ve çok sınırlı yerlerde tercih edilebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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