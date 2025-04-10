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Seyahat Uzmanı, Uçakta Uyumakta Zorlananlara Uykuya Dalma Tekniği Önerdi

Seyahat Uzmanı, Uçakta Uyumakta Zorlananlara Uykuya Dalma Tekniği Önerdi

Uçak Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 11:46

Uzun uçuşlarda rahatça uyumak çoğu zaman bir hayal gibi gelir. Dar koltuklar, yüksek gürültü, sürekli hareket eden yolcular ve sık sık değişen hava koşulları, uykuya geçmeyi neredeyse imkansız hale getirebilir. Seyahat uzmanı Dr. Rachel Keene, bu durumu aşmak isteyenler için pratik bir nefes tekniği önerdi. Dr. Keene'in önerdiği basit ama etkili yöntemle, en zor uçuşlarda bile rahatça uyumak mümkün.

Detaylar içeriğin devamında!

Kaynak: https://nypost.com/2025/04/09/lifesty...
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Uçakta uyumak, dar koltuklar, ağlayan çocuklar ya da bitmek bilmeyen gürültü gibi bir sürü sebepten dolayı gerçekten zor olabiliyor.

Uçakta uyumak, dar koltuklar, ağlayan çocuklar ya da bitmek bilmeyen gürültü gibi bir sürü sebepten dolayı gerçekten zor olabiliyor.

Bir seyahat uzmanı, en kötü uçuş koşullarında bile rahatça uyumanızı sağlayacak basit bir nefes tekniği paylaştı.

Seyahat uzmanı Dr. Rachel Keene, bu tekniği Ski Vertigo adlı seyahat grubu ile birlikte tanıttı. Dr. Keene, uçakta uyumanın ne kadar zorlayıcı olabileceğini şu şekilde açıklıyor:

“Yorgun olsanız bile, havadayken uyumak zor. Kuru hava, gürültü, loş ışık ve dik oturuş pozisyonu beyninizi sürekli uyanık tutuyor. Yani, ne kadar yorgun olursanız olun, derin bir uykuya geçmek neredeyse imkansız.”

Uçak içi uykusuzlukla başa çıkmanın en etkili yollarından biri ise 4-7-8 nefes tekniği.

Uçak içi uykusuzlukla başa çıkmanın en etkili yollarından biri ise 4-7-8 nefes tekniği.

Bu teknik, 4 saniye boyunca derin nefes almaktan, 7 saniye boyunca nefesinizi tutmaktan ve 8 saniye boyunca yavaşça nefes vermekten oluşuyor. Dr. Keene, bu egzersizi 2 dakika boyunca tekrarladığınızda kalp atış hızınızın düştüğünü ve vücudunuzun dinlenmeye geçtiğini belirtiyor.

Cleveland Clinic'e göre, vücudumuzun stres tepkisini yöneten 'savaş ya da kaç' sistemini sakinleştiriyor. Dr. Melissa Young ise, bu tekniğin parasempatik sinir sistemini devreye sokarak vücudu rahatlatıp huzura kavuşturduğunu vurguluyor.

“Yoga nefes teknikleri, bedeni sakinleştirir ve bizi daha rahat bir hale getirir,” diyen Dr. Young, bu tür bir nefes alışverişinin zihnimizi ve bedenimizi kaygılardan uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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