Seyahat Uzmanı, Uçakta Uyumakta Zorlananlara Uykuya Dalma Tekniği Önerdi

Bu teknik, 4 saniye boyunca derin nefes almaktan, 7 saniye boyunca nefesinizi tutmaktan ve 8 saniye boyunca yavaşça nefes vermekten oluşuyor. Dr. Keene, bu egzersizi 2 dakika boyunca tekrarladığınızda kalp atış hızınızın düştüğünü ve vücudunuzun dinlenmeye geçtiğini belirtiyor.

Cleveland Clinic'e göre, vücudumuzun stres tepkisini yöneten 'savaş ya da kaç' sistemini sakinleştiriyor. Dr. Melissa Young ise, bu tekniğin parasempatik sinir sistemini devreye sokarak vücudu rahatlatıp huzura kavuşturduğunu vurguluyor.

“Yoga nefes teknikleri, bedeni sakinleştirir ve bizi daha rahat bir hale getirir,” diyen Dr. Young, bu tür bir nefes alışverişinin zihnimizi ve bedenimizi kaygılardan uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu söylüyor.