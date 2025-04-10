Seyahat Uzmanı, Uçakta Uyumakta Zorlananlara Uykuya Dalma Tekniği Önerdi
Seyahat Uzmanı, Uçakta Uyumakta Zorlananlara Uykuya Dalma Tekniği Önerdi
Kaynak: https://nypost.com/2025/04/09/lifesty...
Uzun uçuşlarda rahatça uyumak çoğu zaman bir hayal gibi gelir. Dar koltuklar, yüksek gürültü, sürekli hareket eden yolcular ve sık sık değişen hava koşulları, uykuya geçmeyi neredeyse imkansız hale getirebilir. Seyahat uzmanı Dr. Rachel Keene, bu durumu aşmak isteyenler için pratik bir nefes tekniği önerdi. Dr. Keene'in önerdiği basit ama etkili yöntemle, en zor uçuşlarda bile rahatça uyumak mümkün.
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Uçakta uyumak, dar koltuklar, ağlayan çocuklar ya da bitmek bilmeyen gürültü gibi bir sürü sebepten dolayı gerçekten zor olabiliyor.
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Uçak içi uykusuzlukla başa çıkmanın en etkili yollarından biri ise 4-7-8 nefes tekniği.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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