Bir Kadın "Eşim Evlendikten Sonra Değişti" Diyen Erkeklere Çektiği Bir Video ile Durumu Özetledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ordinaryflane...
Her ilişkinin elbette kendine göre bir dinamiği var. Çiftler arasında kurulan iletişim de bu dinamiklerden biridir ve her çiftin bu konuda benzersiz bir yol izlediğini görebiliriz. İlişkilerin bu çeşitliliği, onları özel ve eşsiz kılar. Bu durum, çiftlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, anlaşmalarını ve hatta çatışmalarını belirler. Fakat pek çok ilişkide ortak olan bazı sorunlar, süreçler ve yanlışlar olabiliyor.
Bir kadın 'Eşim evlendikten sonra değişti' diyen beyler için, yaşanan durumu özetledi. Pek çok kişi kadının anlattıklarına hak verdi.
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"Siz karşınızdaki kadının ihtiyaçlarını hafife alıyorsunuz. Çünkü size en az 5-10 kere söylenen bir şeyi birkaç kez yapıp sonra yapmamaya başlıyorsunuz." diyerek problemin sebebini açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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