Hepsi Grubunun Yasemin'inden Radikal Karar: Yumurtalıklarını Dondurma Kararı Alan İsim Süreci Tek Tek Anlattı!
2000'li yıllarda yakaladığı başarıyla adlarından bahsettiren ardından 2008 senesinde ayrılma kararı alan Hepsi grubunu yaşadıkları gerginliklerle anmaya başlamıştık. Grubun eski üyesi Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasında yaşanan sürtüşme gittikçe tırmanırken olaylar iyice karışmıştı.
Genellikle grubun yaşadığı kaosla gündemde gördüğümüz Yürük bu sefer aldığı kararla adından bahsettirdi. Yasemin Yürük çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslenerek yumurta dondurma sürecini bir dergide samimi bir şekilde anlattı. Fiziksel ve duygusal zorluklarla başa çıkarken geleceğine yatırım yapan Yasemin Yürük, bu kararın kadınlar için özgürleştirici olduğunu vurguladı.
Hepsi grubu, 2000’li yılların en sevilen popüler müzik gruplarından biriydi. Hem müzik kariyerleri hem de grup üyelerinin kişisel hayatları, yıllar içinde sıkça magazin gündeminde yer aldı.
"Olmaz Oğlan" şarkısıyla yakaladıkları başarının ardından gönüllere yerleşen Hepsi grubu şimdilerde bile kız grubu denince akıllara gelen tek isim olmayı başarıyor.
Artık kimsenin bir umudu kalmasa da geçtiğimiz sene düzenleneceği söylenen özel bir konserle bir araya geleceği düşünülen grup üyeleri yine fena bir kavgaya tutuşmuştu.
Grup dağılalı yıllar olsa da kızlar arasındaki krizler ve gerginlikler de son bulmadı. Özellikle Gülçin’in solo projelere yönelmesi ve grup içindeki uyumsuzluklar, Yasemin’le gerilmelerine neden oldu.
Kararlı ve güçlü kişiliğiyle tanıdığımız Yasemin Yürük yumurtalarını dondurduğunu bir dergide yazdığı yazıyla detaylı bir şekilde paylaştı.
Yürük, geçtiğimiz gün, kadınların kariyerlerini, sağlıklarını ve geleceklerini güvence altına alabilmek için tercih edebileceği yumurta dondurma süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Yasemin Yürük, yumurta dondurma sürecinin sadece fiziksel değil, duygusal olarak da oldukça zorlu bir yolculuk olduğunu itiraf etti.
Birçok kadının bu kararı almadan önce çekindiğini kabul eden Yasemin Yürük, cesur adımlar atmanın kadınlara güç verdiğini belirtti.
Süreçte yaşadığı fiziksel değişimden bahseden Yürük o hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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