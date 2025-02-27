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Hepsi Grubunun Yasemin'inden Radikal Karar: Yumurtalıklarını Dondurma Kararı Alan İsim Süreci Tek Tek Anlattı!

Hepsi Grubunun Yasemin'inden Radikal Karar: Yumurtalıklarını Dondurma Kararı Alan İsim Süreci Tek Tek Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2025 - 11:15

2000'li yıllarda yakaladığı başarıyla adlarından bahsettiren ardından 2008 senesinde ayrılma kararı alan Hepsi grubunu yaşadıkları gerginliklerle anmaya başlamıştık. Grubun eski üyesi Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasında yaşanan sürtüşme gittikçe tırmanırken olaylar iyice karışmıştı. 

Genellikle grubun yaşadığı kaosla gündemde gördüğümüz Yürük bu sefer aldığı kararla adından bahsettirdi. Yasemin Yürük çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslenerek yumurta dondurma sürecini bir dergide samimi bir şekilde anlattı. Fiziksel ve duygusal zorluklarla başa çıkarken geleceğine yatırım yapan Yasemin Yürük, bu kararın kadınlar için özgürleştirici olduğunu vurguladı.

Kaynak: https://www.cosmopolitanmag.com.tr/ar...
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Hepsi grubu, 2000’li yılların en sevilen popüler müzik gruplarından biriydi. Hem müzik kariyerleri hem de grup üyelerinin kişisel hayatları, yıllar içinde sıkça magazin gündeminde yer aldı.

Hepsi grubu, 2000’li yılların en sevilen popüler müzik gruplarından biriydi. Hem müzik kariyerleri hem de grup üyelerinin kişisel hayatları, yıllar içinde sıkça magazin gündeminde yer aldı.

2008 senesinde Gülçin'in gruptan ayrılmasıyla birlikte bir türlü eski yakınlıklarına dönemeyen grup üyeleri şimdilerde adlarından oldukça kaos dolu olaylarla bahsettiriyor.

"Olmaz Oğlan" şarkısıyla yakaladıkları başarının ardından gönüllere yerleşen Hepsi grubu şimdilerde bile kız grubu denince akıllara gelen tek isim olmayı başarıyor.

"Olmaz Oğlan" şarkısıyla yakaladıkları başarının ardından gönüllere yerleşen Hepsi grubu şimdilerde bile kız grubu denince akıllara gelen tek isim olmayı başarıyor.

Son dönemde ise grup içindeki gerginlikler, özellikle Gülçin Ergül ve diğer üyeler arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla dikkat çekiyor.

Artık kimsenin bir umudu kalmasa da geçtiğimiz sene düzenleneceği söylenen özel bir konserle bir araya geleceği düşünülen grup üyeleri yine fena bir kavgaya tutuşmuştu.

Artık kimsenin bir umudu kalmasa da geçtiğimiz sene düzenleneceği söylenen özel bir konserle bir araya geleceği düşünülen grup üyeleri yine fena bir kavgaya tutuşmuştu.

Özellikle Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasındaki gerginlik fena tırmanmış iki tarafın açıklamaları birbirini takip etmiş ve son zamanlarda ortalık bir nebze de olsa sakinlemişti.

Bilmeyenler için Gülçin Ergül'ün 20. yıl konserini istememesiyle başlayan tartışmaların kaynağından bu içeriğimizde:

Yasemin Yürük'ün kafaları bir hayli karıştıran destan uzunluğundaki açıklamalarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Grup dağılalı yıllar olsa da kızlar arasındaki krizler ve gerginlikler de son bulmadı. Özellikle Gülçin’in solo projelere yönelmesi ve grup içindeki uyumsuzluklar, Yasemin’le gerilmelerine neden oldu.

Grup dağılalı yıllar olsa da kızlar arasındaki krizler ve gerginlikler de son bulmadı. Özellikle Gülçin’in solo projelere yönelmesi ve grup içindeki uyumsuzluklar, Yasemin’le gerilmelerine neden oldu.

Fakat bugünkü konumuz bambaşka... Yasemin Yürük bir dergiye verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi oturdu!

Kararlı ve güçlü kişiliğiyle tanıdığımız Yasemin Yürük yumurtalarını dondurduğunu bir dergide yazdığı yazıyla detaylı bir şekilde paylaştı.

Kararlı ve güçlü kişiliğiyle tanıdığımız Yasemin Yürük yumurtalarını dondurduğunu bir dergide yazdığı yazıyla detaylı bir şekilde paylaştı.

Süreci “Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi.” şeklinde anlatan Yürük kararıyla gündeme geldi.

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Yürük, geçtiğimiz gün, kadınların kariyerlerini, sağlıklarını ve geleceklerini güvence altına alabilmek için tercih edebileceği yumurta dondurma süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Yürük, geçtiğimiz gün, kadınların kariyerlerini, sağlıklarını ve geleceklerini güvence altına alabilmek için tercih edebileceği yumurta dondurma süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim, çocuk sahibi olma kararı konusunda belirsizlik yaşayan, zamanı erteleyen kadınlara seslenerek, 'Yumurta dondurmak, sadece bir sağlık kararı değil, geleceğe dair güvenli bir adım atmak' dedi.

Yasemin Yürük, yumurta dondurma sürecinin sadece fiziksel değil, duygusal olarak da oldukça zorlu bir yolculuk olduğunu itiraf etti.

Yasemin Yürük, yumurta dondurma sürecinin sadece fiziksel değil, duygusal olarak da oldukça zorlu bir yolculuk olduğunu itiraf etti.

Hormon tedavileri sırasında yaşadığı duygusal dalgalanmalara, fiziksel değişimlere ve sürecin getirdiği streslere açıkça değinen isim, bunların hepsine rağmen bu kararın, onu geleceğe hazırlayacak önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Birçok kadının bu kararı almadan önce çekindiğini kabul eden Yasemin Yürük, cesur adımlar atmanın kadınlara güç verdiğini belirtti.

Birçok kadının bu kararı almadan önce çekindiğini kabul eden Yasemin Yürük, cesur adımlar atmanın kadınlara güç verdiğini belirtti.

'Bu süreç korkutucu olabilir ama sonunda her şeyin yolunda gideceğine inanmak önemli,' ifadelerini kullanan isim bu kararını bir tür 'sigorta' olarak tanımlayarak, gelecekteki olasılıklarını da düşünmeye başladığını söyledi. 'Kariyerimdeki başarılara odaklanırken, çocuk sahibi olmayı ertelemek zorunda kaldım. Yumurta dondurmak, bana esneklik ve güvence sağlıyor,' şeklinde konuşan isim aynı yolda ilerlemek isteyenlere cesaret verdi.

Süreçte yaşadığı fiziksel değişimden bahseden Yürük o hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Süreçte yaşadığı fiziksel değişimden bahseden Yürük o hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

'İğnelerin 2. haftası fiziksel değişim başladı. Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkcası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta cidden aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım. Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim.😄 Hamile olduğum zaman çok tatlı görüneceğim 1.55 boyumla.😉'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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