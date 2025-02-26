Burnunun Ucu Yok Olmuştu: 11 Kez Burnudan Ameliyat Geçiren Murat Dalkılıç'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Burnunun Ucu Yok Olmuştu: 11 Kez Burnudan Ameliyat Geçiren Murat Dalkılıç'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Merve Boluğur'la yaşadığı ilişkiyle bir döneme damga vuran ardından yaptıkları evliliği kısa sürede sonlandıran Murat Dalkılıç mutluluğa bir türlü erişemeyen ünlülerimizden biri! Şarkıları ve aşk hayatı dışında manşetlerde pek sık görmediğimiz Murat Dalkılıç son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda 11. kez burnundan ameliyat olan, sağlık sorunu yüzünden sahnelerden uzak kalan Dalkılıç hayranlarını endişelendirmişti. Burnunun ucundaki kemiklerin dışarı doğru yönelmesi yüzünden ameliyat olan ismin son hali Gel Konuşalım programında ortaya çıktı!
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Hafızalara yerleşen efsane şarkılarıyla pop müziğin gözde isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç manşetlere zaman zaman aşk hayatıyla yerleşiyor.
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Son günlerde artık mazi olan aşklarının yeniden yeşerdiği haberleriyle gündeme yerleşen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti goygoyseverlere malzeme olmuştu.
Fakat sanılanın aksine kendisinin kalbini Dilce Olcay'a kaptırdığı iddia edilmiş ve şarkıcının adından karıştığı aşk iddialarıyla bahsetmiştik.
Uzun bir süredir sağlık sorunları yüzünden göz önünde göremediğimiz sanatçının sahnelerinde de fotoğraf ve video yasağı koyduğu ortaya çıkmıştı.
Burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi nedeniyle şimdiye kadar 10 kez burun ameliyatı geçiren isim bir süredir sevenlerini endişelendiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda 11. kez bıçak altına yatan isim yine sevenlerini endişelendirmiş, kendisinin iptal ettiği konserlerin nedeni de ortaya çıkmıştı.
Bugün yayınlanan Gel Konuşalım programında Murat Dalkılıç'ın burnundan geçirdiği 11. operasyonun ardından son hali paylaşıldı!
11. ameliyatını Londra'da geçiren ismin ilerleyen süreçte burnundan farklı operasyonlar geçireceği de öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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