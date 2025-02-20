Kalbi Kimde? Merve Boluğur ile Barıştığı Söylenen Murat Dalkılıç'ın Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Eski eşi Merve Boluğur ile barıştıkları iddialarına karışan Murat Dalkılıç son günlerde bir an olsun gündemden düşmüyor. 2015'te hayatlarını birleştiren, iki sene sonra da ayrılık kararı alan Murat ve Merve ikilisi sosyal medyaya damga vururken iki taraf da sessizliğini koruyor. Son olarak Edda Dora birlikteliğini sonlanırdan Dalkılıç hakkında ortaya yeni bir aşk iddiası atıldı!

@gazetemagazin'in özel haberine göre, Murat Dalkılıç'ın bundan beş yıl önce birlikte şarkı çıkarttığı Dilce Olcay'la aşk yaşadığı iddia edildi.