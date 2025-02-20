Kalbi Kimde? Merve Boluğur ile Barıştığı Söylenen Murat Dalkılıç'ın Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Kalbi Kimde? Merve Boluğur ile Barıştığı Söylenen Murat Dalkılıç'ın Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Eski eşi Merve Boluğur ile barıştıkları iddialarına karışan Murat Dalkılıç son günlerde bir an olsun gündemden düşmüyor. 2015'te hayatlarını birleştiren, iki sene sonra da ayrılık kararı alan Murat ve Merve ikilisi sosyal medyaya damga vururken iki taraf da sessizliğini koruyor. Son olarak Edda Dora birlikteliğini sonlanırdan Dalkılıç hakkında ortaya yeni bir aşk iddiası atıldı!
@gazetemagazin'in özel haberine göre, Murat Dalkılıç'ın bundan beş yıl önce birlikte şarkı çıkarttığı Dilce Olcay'la aşk yaşadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıları kadar kabarık aşk defteriyle de konuştuğumuz Murat Dalkılıç bir süredir başarısız giden aşk hayatıyla gündemde kalan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün burnundan 11. kez ameliyat olacağı öğrenilen Murat Dalkılıç sevenlerini bir kez daha endişelendirmişti.
Aşk hayatına gelecek olursak.. Merve Boluğur'la yaşadığı olaylı boşanmadan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, son olarak Edda Dora ile birlikteydi.
Geçtiğimiz günlerde ise şarkıcının nereden çıktığı bilinmeyen bir iddiayla 2017'de ayrıldığı Merve Boluğur'la barıştığı söylenmişti.
Tam "eski aşk yeniden mi?" soruları kafalarda oluşmaya başlanırken Murat Dalkılıç'la ilgili başka bir aşk iddiası ortaya atıldı! Hem de bundan 5 yıl önce "Mütemadiyen" şarkısını çıkarttığı o ünlü isimle!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@gazetemagazin'in paylaşımına göre, Murat Dalkılıç'ın kalbinin ünlü şarkıcı Dilce Olcay için attığı iddia edildi.
İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve birlikte çok mutlu oldukları iddia edilirken çiçeği burnunda çiftin artık aşklarını gizleme pek de niyetli olmadıkları öne sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın