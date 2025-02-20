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Kalbi Kimde? Merve Boluğur ile Barıştığı Söylenen Murat Dalkılıç'ın Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Kalbi Kimde? Merve Boluğur ile Barıştığı Söylenen Murat Dalkılıç'ın Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2025 - 13:06

Eski eşi Merve Boluğur ile barıştıkları iddialarına karışan Murat Dalkılıç son günlerde bir an olsun gündemden düşmüyor. 2015'te hayatlarını birleştiren, iki sene sonra da ayrılık kararı alan Murat ve Merve ikilisi sosyal medyaya damga vururken iki taraf da sessizliğini koruyor. Son olarak Edda Dora birlikteliğini sonlanırdan Dalkılıç hakkında ortaya yeni bir aşk iddiası atıldı! 

@gazetemagazin'in özel haberine göre, Murat Dalkılıç'ın bundan beş yıl önce birlikte şarkı çıkarttığı Dilce Olcay'la aşk yaşadığı iddia edildi.

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Şarkıları kadar kabarık aşk defteriyle de konuştuğumuz Murat Dalkılıç bir süredir başarısız giden aşk hayatıyla gündemde kalan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Şarkıları kadar kabarık aşk defteriyle de konuştuğumuz Murat Dalkılıç bir süredir başarısız giden aşk hayatıyla gündemde kalan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Magazine özel hayatıyla sık sık yansıyan şarkıcı bir süre önce de sağlık sorunlarıyla konuşulmaya başlanmıştı.

Geçtiğimiz gün burnundan 11. kez ameliyat olacağı öğrenilen Murat Dalkılıç sevenlerini bir kez daha endişelendirmişti.

Geçtiğimiz gün burnundan 11. kez ameliyat olacağı öğrenilen Murat Dalkılıç sevenlerini bir kez daha endişelendirmişti.

Müzik kariyerine de bir noktada zarar vermeye başlayan sağlık sorunu şarkıcının bir süredir ortalıkta görünmemesinin nedenlerinden biriydi.

Biz de detaylardan sizin için bahsetmiştik:

Aşk hayatına gelecek olursak.. Merve Boluğur'la yaşadığı olaylı boşanmadan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, son olarak Edda Dora ile birlikteydi.

Aşk hayatına gelecek olursak.. Merve Boluğur'la yaşadığı olaylı boşanmadan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, son olarak Edda Dora ile birlikteydi.

Yaz aylarında ayrıldıkları öğrenilen çiftin iki yıllık ilişkilerini aniden bitirdiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise şarkıcının nereden çıktığı bilinmeyen bir iddiayla 2017'de ayrıldığı Merve Boluğur'la barıştığı söylenmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise şarkıcının nereden çıktığı bilinmeyen bir iddiayla 2017'de ayrıldığı Merve Boluğur'la barıştığı söylenmişti.

Gerçekliği ispat edilemeyen haberler kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarının tepkileri de görenleri bir hayli güldürmüştü.

Biz de X kullanıcılarının tepkilerine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tam "eski aşk yeniden mi?" soruları kafalarda oluşmaya başlanırken Murat Dalkılıç'la ilgili başka bir aşk iddiası ortaya atıldı! Hem de bundan 5 yıl önce "Mütemadiyen" şarkısını çıkarttığı o ünlü isimle!

Tam "eski aşk yeniden mi?" soruları kafalarda oluşmaya başlanırken Murat Dalkılıç'la ilgili başka bir aşk iddiası ortaya atıldı! Hem de bundan 5 yıl önce "Mütemadiyen" şarkısını çıkarttığı o ünlü isimle!
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@gazetemagazin'in paylaşımına göre, Murat Dalkılıç'ın kalbinin ünlü şarkıcı Dilce Olcay için attığı iddia edildi.

@gazetemagazin'in paylaşımına göre, Murat Dalkılıç'ın kalbinin ünlü şarkıcı Dilce Olcay için attığı iddia edildi.

İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve birlikte çok mutlu oldukları iddia edilirken çiçeği burnunda çiftin artık aşklarını gizleme pek de niyetli olmadıkları öne sürüldü.

İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve birlikte çok mutlu oldukları iddia edilirken çiçeği burnunda çiftin artık aşklarını gizleme pek de niyetli olmadıkları öne sürüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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