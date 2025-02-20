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Annesinin Kopyası Çıkmıştı: Klarnetin Usta İsmi Hüsnü Şenlendirici Kızı Naz'la İlk Kez Aynı Sahneyi Paylaştı!

Annesinin Kopyası Çıkmıştı: Klarnetin Usta İsmi Hüsnü Şenlendirici Kızı Naz'la İlk Kez Aynı Sahneyi Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2025 - 12:13

Ülkemizin ve müzik sektörünün en ünlü klarnet ustalarından biri olan Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz aylarda kızının yetenekleriyle gündeme gelmişti. Annesinin kopyası çıkan Naz Şenlendirici'yi paylaşan ünlü klarnet virtüözü şimdi de kızıyla aynı sahneyi paylaştı. Ortalığı resmen kasıp kavuran ve yeteneklerini babasından aldığı nerden baksanız belli olan Naz Şenlendirici sahnede resmen rüzgar gibi esti. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte sundukları Şarkılar Bizi Söyler programında yeteneklerini bir kez daha ekranlara taşıyan ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin adını daha önce duyanlarınız vardır.

Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte sundukları Şarkılar Bizi Söyler programında yeteneklerini bir kez daha ekranlara taşıyan ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin adını daha önce duyanlarınız vardır.

Dedesi Hüsnü Şenlendirici, Fahrettin Köfeci ve babası Ergün Şenlendirici'nin izinden giderek küçük yaşta klarnet çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici şimdi ülkemizin en sevilen klarnet virtüözlerinden biri.

Klarnetiyle şarkılara bambaşka bir hava katan, dinleyenlerin yüreklerini de bir o kadar dağlayan Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını silmeye devam ediyor.

Klarnetiyle şarkılara bambaşka bir hava katan, dinleyenlerin yüreklerini de bir o kadar dağlayan Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını silmeye devam ediyor.

Deniz Seki'yle yaşadığı aşkla bir dönem gündeme gelen Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici da tam bu yıllarda dünyaya geliyor.

Deniz Seki'yle yaşadığı aşkla bir dönem gündeme gelen Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici da tam bu yıllarda dünyaya geliyor.

O dönem yaşananların detaylarını merak edenleri bu içeriğimize doğru alabiliriz:

Ergün ve Naz adında iki çocuğu bulunan Hüsnü Şenlendirici bu yaşına kadar gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla geçtiğimiz aylarda kameraların karşısına geçmişti.

Ergün ve Naz adında iki çocuğu bulunan Hüsnü Şenlendirici bu yaşına kadar gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla geçtiğimiz aylarda kameraların karşısına geçmişti.

Naz Şenlendirici'nin annesi Nazire Şenlendirici'yle olan benzerliği de görenlere ufak çaplı bir şok  yaşatmıştı.

Babası 2005 doğumlu kızının yeteneklerini sosyal medya hesabından paylaşmış, Hüsnü Şenlendirici'nin izinden giden Naz'ın sesi gündem olmuştu.

Babası 2005 doğumlu kızının yeteneklerini sosyal medya hesabından paylaşmış, Hüsnü Şenlendirici'nin izinden giden Naz'ın sesi gündem olmuştu.
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Bilmeyenler için Şenlendirici'nin o paylaşımını şöyle bırakalım:

Geçtiğimiz gece sahneye ilk kez birlikte çıkan Hüsnü Şenlendirici ve Naz seyircilere keyfili anlar yaşattı. Baba kızın sürpriz düeti de kameralara yansıdı!

Geçtiğimiz gece sahneye ilk kez birlikte çıkan Hüsnü Şenlendirici ve Naz seyircilere keyfili anlar yaşattı. Baba kızın sürpriz düeti de kameralara yansıdı!

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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