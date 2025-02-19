23 Yıl Sonra İbrahim Tatlıses Tarafından Kabul Edilmişti: Soyadından Vazgeçen Dilan Çıtak'tan Babasına Adım!
23 Yıl Sonra İbrahim Tatlıses Tarafından Kabul Edilmişti: Soyadından Vazgeçen Dilan Çıtak'tan Babasına Adım!
İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki buzların erimesinin ardından Çıtak'ın paylaşımıyla ortalık yeniden gerilmiş, ikilinin birbirleri hakkındaki sözleri manşetlere yerleşmişti. Kariyerinde babasının izinden gitmeyi tercih eden Dilan Çıtak geçtiğimiz yaz yaptığı sosyal medya paylaşımıyla skandal iddialarda bulunmuştu. Olayların ardı arkası kesilmezken Dilan Çıtak, Tatlıses soyadından vazgeçmiş, ünlü türkücü de kızından razı olmadığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz gece bir ödül töreninde görülen Dilan Çıtak önce babasının şarkısını seslendirdi ardından da sözleriyle resmen barış dalı uzattı!
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Babası İbrahim Tatlıses'in peşinden müzik sektörüne atılan Dilan Çıtak özel hayatındaki çalkantılarla konuştuğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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23 senenin ardından kavuştuğu babası hakkında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli." iddialarında bulunan Çıtak'ın o paylaşımı olay olmuştu.
Babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle, birbirlerine yaptıkları göndermelerle ve sık sık tartışmalarıyla gündeme gelen Dilan Çıtak geçtiğimiz sene Tatlıses soyadından vazgeçmişti.
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses hakkında ortaya attığı sözler magazin gündemine bomba gibi otururken olaylar birbirini izlemiş, Çıtak ve yıllar sonra kavuştuğu babası arasındaki ipler gerilmişti.
Gündemde kendine sık sık yer edinen Tatlıses ailesi ve Çıtak arasındaki küslüğün ciddiyeti ise İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kalp ameliyatı sonrası kızının kendisini ziyaret etmemesiyle kesinleşmişti.
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İkilinin arasında rüzgarlar esmeye devam ederken Dilan Çıtak'tan geçtiğimiz gece beklenmedik bir hareket geldi.
Bu sefer ödül aldığı gecede babası İbrahim Tatlıses’in şarkısını söylediği anlarla gündeme geldi! “Bu şarkı benden kırdıklarıma” diyen Çıtak'ın sözleri babasına adım olarak algılandı!
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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