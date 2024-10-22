Çocuklarıyla Yaşadığı Gelgitli İlişkilerle Çok Konuşulan İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Çıtak'tan Razı Olmadı

'Aramızda Kalmasın' kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses çocuklarıyla ilgili konuştu. Daha önce magazin gündemine sayısız kez evlatlarıyla yaşadığı sorunlarla gelen Tatlıses kızı Dilan Çıtak'tan razı olmadığını dile getirdi.