Çocuklarıyla Yaşadığı Gelgitli İlişkilerle Çok Konuşulan İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Çıtak'tan Razı Olmadı
Çocuklarıyla Yaşadığı Gelgitli İlişkilerle Çok Konuşulan İbrahim Tatlıses Kızı Dilan Çıtak'tan Razı Olmadı
'Aramızda Kalmasın' kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses çocuklarıyla ilgili konuştu. Daha önce magazin gündemine sayısız kez evlatlarıyla yaşadığı sorunlarla gelen Tatlıses kızı Dilan Çıtak'tan razı olmadığını dile getirdi.
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Son zamanlarda karşı karşıya kaldığı sağlık sorunları dışında kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı gelgitli ilişkiyle de gündeme gelen İbrahim Tatlıses 'Aramızda Kalmasın' kameralarına konuştu.
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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses hakkında ortaya attığı sözler magazin gündemine bomba gibi otururken olaylar birbirini izlemiş, Çıtak ve yıllar sonra kavuştuğu babası arasındaki ipler gerilmişti.
Gündemde kendine sık sık yer edinen Tatlıses ailesi ve Çıtak arasındaki küslüğün ciddiyeti ise İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kalp ameliyatı sonrası kızının kendisini ziyaret etmemesiyle kesinleşmişti.
Hatırlarsanız Dilan Çıtak'ın uçakta bir kabin görevlisi ile yaşadığı hararetli tartışma büyük ses getirmiş, İbrahim Tatlıses'in verdiği 'yanıt' da bir o kadar dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, yaptığı "Adamlığı babamdan öğrendim!" açıklamasıyla konuşulmuştu.
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Ben babadan bir şey getirmedim Allah verdi" açıklamasında bulunan İbrahim Tatlıses 'Aramızda Kalmasın' kameralarına "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin 🔺Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim." şeklinde konuştu.
Gelin "Biri hariç" diyerek kızı Dilan Çıtak'a göndermede bulunan İbrahim Tatlıses'in açıklamasına birlikte bakalım👇
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