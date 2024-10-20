İkiz Bebekleriyle Gündemden Düşmeyen İdo Tatlıses'ten Bir Garip Açıklama: "Adamlığı Babamdan Öğrendim!"
İkiz Bebekleriyle Gündemden Düşmeyen İdo Tatlıses'ten Bir Garip Açıklama: "Adamlığı Babamdan Öğrendim!"
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
İkiz bebekleriyle babalık müessesesine hızlı bir giriş yapan ve hemen ardından da çabuk adapte olan İdo Tatlıses, hem çocukları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bu kez Yasemin-İdo Tatlıses çifti evinin kapılarını Hürriyet Kelebek'ten Cansu Topçu'ya açtı ve hem ilişkileri hem de çocuklarla değişen hayatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundular. İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses açıklaması röportaja damgasını vurdu.
Kaynak: Hürriyet Kelebek / Cansu Topçu
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Yasemin Şefkatli ile olan evliliğiyle gündemden düşmeyen İdo Tatlıses, birbirinden tatlı ikiz bebeklerine yaptığı babalıkla da çok konuşuluyor.
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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da büyük bir ilgiyle takip edilen ikili, hem evlilikleri hem de bebekleriyle ilgili soruları yanıtlamak üzere evlerinin kapılarını Hürriyet Kelebek'ten Cansu Topçu'ya açtı.
Sempatik tavırları ve samimi yanıtlarıyla dikkat çeken ikilinin verdiği röportaj oldukça keyifli geçti.
Röportajda sorulan "Kendi babanız gibi bir baba mısınız? İbrahim Tatlıses’in size davranışlarından feyz alıyor musunuz?" sorusuna İdo Tatlıses'in verdiği cevap fazlasıyla dikkat çekiciydi.
"Adamlığı babamdan öğrendim" diyen İdo Tatlıses, soruya şu şekilde yanıt verdi.
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