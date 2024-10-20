İkiz Bebekleriyle Gündemden Düşmeyen İdo Tatlıses'ten Bir Garip Açıklama: "Adamlığı Babamdan Öğrendim!"

'Babam geceleri sahneden döndüğünde beni uyandırır, benimle oyunlar oynardı. Şakayla dövüşürdük. Her gece bunu yapardık neredeyse. Ben de bekliyorum, çocuklar o yaşa gelsin, bir şekilde yapacağım. Babamdan çok güzel şeyler gördüm. Adamlığı da ondan öğrendim. Allah’a şükrediyorum. İnşallah kendi çocuklarımı da benim büyüdüğüm gibi yetiştirebilirim.'