Ablası Sıla Doğu'yla Dudak Dudağa Görüntüleriyle Eleştirilen Dilan Polat'tan "Kardeşim O Benim" Cevabı Geldi!

Tahliye olmasıyla birlikte eski yaşamına ani bir dönüş yapan Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gecelerde ailesi ve çalışanlarıyla eğlenmeye çıkan Polat paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuştu. Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa geldiği anları da paylaşan Polat kısa sürede eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dilan Polat'tan o görüntülere cevap geldi.