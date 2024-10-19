Ablası Sıla Doğu'yla Dudak Dudağa Görüntüleriyle Eleştirilen Dilan Polat'tan "Kardeşim O Benim" Cevabı Geldi!
Ablası Sıla Doğu'yla Dudak Dudağa Görüntüleriyle Eleştirilen Dilan Polat'tan "Kardeşim O Benim" Cevabı Geldi!
Tahliye olmasıyla birlikte eski yaşamına ani bir dönüş yapan Dilan Polat sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gecelerde ailesi ve çalışanlarıyla eğlenmeye çıkan Polat paylaşımlarıyla ilgi odağı olmuştu. Ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa geldiği anları da paylaşan Polat kısa sürede eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dilan Polat'tan o görüntülere cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polatların tahliye olması ülke gündemine bomba gibi oturmuştu hatırlarsanız. Tahliye sonrası sosyal medyadaki takipçilerinin artmasıyla birlikte Dilan Polat da hikaye paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat şubelerinin devlet bünyesinde olduğunu ve kazancının olmadığını söyleyen Polat paylaşımlarıyla tepki çekmeye başlamış, pahalı restoranlarda reklam karşılığı yediği yemekler, arkadaşlarından aldığı pahalı hediyeler gündem olmuştu.
Hikayelerini yeniden 'karınca duası' boyutuna getiren Dilan Polat, geçtiğimiz gecelerde ailesi ve çalışanlarıyla birlikte eğlenmeye çıkmış ve şarkı söyleyip doyasıya dans ettiği görüntülerle dikkat çekmişti.
O geceden ablasıyla birlikte dudak dudağa anlarını da paylaşan Polat bu görüntülerle eleştirilmişti.
Dilan Polat bu sabah paylaştığı hikayelerde eleştirilere cevap verdi. Kardeşiyle 7 ay boyunca aynı koğuşta kaldığını ve bu süreçte daha da yakınlaştığını söyleyen Polat "Her yerimi öper ellerimi öper" açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat görüntülerden rahatsız olanlardan da özür diledi👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın