Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Annelik Ayrı Yakıştı: Kaan Yıldırım'la İtalya'da Evlenen Pınar Deniz'den Büyüyen Karnıyla Yeni Poz Geldi!

Annelik Ayrı Yakıştı: Kaan Yıldırım'la İtalya'da Evlenen Pınar Deniz'den Büyüyen Karnıyla Yeni Poz Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 17:09

Bebeklerine kavuşmalarına gün sayan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti Londra seyahatinden paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Pınar Deniz'in güzelliği ayrı büyüyen karnı ayrı dikkat çekti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Roma'da sade bir nikah tercih eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti bir ömür boyu sürecek mutluluğa "sonsuza kadar evet" demiş ve yılın organizasyonlarından diyebileceğimiz anlara imza atmıştı.

Roma'da sade bir nikah tercih eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti bir ömür boyu sürecek mutluluğa "sonsuza kadar evet" demiş ve yılın organizasyonlarından diyebileceğimiz anlara imza atmıştı.

Nikahtan hemen önce bebek bekledikleri iddialarına karışan ikili kısa bir sürenin ardından töreni öne çekmiş ve Pınar Deniz verdiği röportajlarda hamileliği doğrulamıştı.

Nikahtan hemen önce bebek bekledikleri iddialarına karışan ikili kısa bir sürenin ardından töreni öne çekmiş ve Pınar Deniz verdiği röportajlarda hamileliği doğrulamıştı.

Düğünün hemen ardından yeniden beyazlar içinde podyumda yürüyen Deniz'in paylaştığı fotoğraflarda ise karnı yavaştan belli olmaya başlamıştı!

Düğünün hemen ardından yeniden beyazlar içinde podyumda yürüyen Deniz'in paylaştığı fotoğraflarda ise karnı yavaştan belli olmaya başlamıştı!

Soluğu bu sefer de Londra'da alan çiçeği burnunda çiftimiz yine aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlara beğeni yağarken...

Soluğu bu sefer de Londra'da alan çiçeği burnunda çiftimiz yine aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlara beğeni yağarken...

Asıl olay Pınar Deniz'in bu pozuyla koptu! Hamilelikle ayrı bir güzelleşen Pınar Deniz'in sosyal medyaya düşen bu pozunda belirginleşen karnı dikkat çekti.

Asıl olay Pınar Deniz'in bu pozuyla koptu! Hamilelikle ayrı bir güzelleşen Pınar Deniz'in sosyal medyaya düşen bu pozunda belirginleşen karnı dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın