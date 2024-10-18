Annelik Ayrı Yakıştı: Kaan Yıldırım'la İtalya'da Evlenen Pınar Deniz'den Büyüyen Karnıyla Yeni Poz Geldi!
Annelik Ayrı Yakıştı: Kaan Yıldırım'la İtalya'da Evlenen Pınar Deniz'den Büyüyen Karnıyla Yeni Poz Geldi!
Bebeklerine kavuşmalarına gün sayan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti Londra seyahatinden paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda Pınar Deniz'in güzelliği ayrı büyüyen karnı ayrı dikkat çekti!
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Roma'da sade bir nikah tercih eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti bir ömür boyu sürecek mutluluğa "sonsuza kadar evet" demiş ve yılın organizasyonlarından diyebileceğimiz anlara imza atmıştı.
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Nikahtan hemen önce bebek bekledikleri iddialarına karışan ikili kısa bir sürenin ardından töreni öne çekmiş ve Pınar Deniz verdiği röportajlarda hamileliği doğrulamıştı.
Düğünün hemen ardından yeniden beyazlar içinde podyumda yürüyen Deniz'in paylaştığı fotoğraflarda ise karnı yavaştan belli olmaya başlamıştı!
Soluğu bu sefer de Londra'da alan çiçeği burnunda çiftimiz yine aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozlara beğeni yağarken...
Asıl olay Pınar Deniz'in bu pozuyla koptu! Hamilelikle ayrı bir güzelleşen Pınar Deniz'in sosyal medyaya düşen bu pozunda belirginleşen karnı dikkat çekti.
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